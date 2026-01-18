Nucleo Guardia Ambientale: «Pronti a lavorare in sinergia con l'assessora Ciliento

tl@

Il Nucleo Guardia Ambientale accoglie con favore la nomina diad Assessore Regionale all'Ambiente e al Clima, esprimendo i più sinceri auguri di buon lavoro per l'importante incarico affidatole. In una fase storica segnata da profonde criticità ambientali e climatiche, la Regione è chiamata a compiere scelte coraggiose e lungimiranti, capaci di coniugare tutela del territorio, sviluppo sostenibile e salvaguardia della salute dei cittadini. La nomina dell'Assessore Ciliento rappresenta un passaggio rilevante in questa direzione e apre una stagione che auspichiamo possa essere caratterizzata da ascolto, dialogo e concretezza.Il Nucleo Guardia Ambientale, da anni impegnato sul territorio nella difesa dell'ambiente, nella prevenzione degli illeciti ambientali e nella promozione della cultura della legalità e della sostenibilità, rinnova la propria piena disponibilità a collaborare con l'Assessorato regionale, mettendo a disposizione competenze, esperienza e presenza capillare nelle comunità locali.Temi come la lotta all'inquinamento, la tutela delle aree naturali, il contrasto agli incendi boschivi, la gestione responsabile dei rifiuti e l'adattamento ai cambiamenti climatici richiedono un'azione sinergica tra istituzioni e realtà associative. In questo senso, riteniamo fondamentale rafforzare il ruolo della partecipazione civica e del volontariato ambientale come presidio di legalità e sentinella del territorio.Certi che l'Assessore Debora Ciliento saprà interpretare con responsabilità e sensibilità il ruolo che le è stato affidato, il Nucleo Guardia Ambientale formula i migliori auspici per un lavoro proficuo nell'interesse dell'ambiente, del clima e delle future generazioni. Nucleo Guardia Ambientale di Barletta