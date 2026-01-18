Rifiuti in zona industriale
Rifiuti in zona industriale
Ambiente

Nucleo Guardia Ambientale: «Pronti a lavorare in sinergia con l'assessora Ciliento

Auguri di buon lavoro dall'associazione, che rilancia il ruolo centrale del volontariato nella lotta agli illeciti e nella tutela ambientale

Trani - domenica 18 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Il Nucleo Guardia Ambientale accoglie con favore la nomina di Debora Ciliento ad Assessore Regionale all'Ambiente e al Clima, esprimendo i più sinceri auguri di buon lavoro per l'importante incarico affidatole. In una fase storica segnata da profonde criticità ambientali e climatiche, la Regione è chiamata a compiere scelte coraggiose e lungimiranti, capaci di coniugare tutela del territorio, sviluppo sostenibile e salvaguardia della salute dei cittadini. La nomina dell'Assessore Ciliento rappresenta un passaggio rilevante in questa direzione e apre una stagione che auspichiamo possa essere caratterizzata da ascolto, dialogo e concretezza.

Il Nucleo Guardia Ambientale, da anni impegnato sul territorio nella difesa dell'ambiente, nella prevenzione degli illeciti ambientali e nella promozione della cultura della legalità e della sostenibilità, rinnova la propria piena disponibilità a collaborare con l'Assessorato regionale, mettendo a disposizione competenze, esperienza e presenza capillare nelle comunità locali.

Temi come la lotta all'inquinamento, la tutela delle aree naturali, il contrasto agli incendi boschivi, la gestione responsabile dei rifiuti e l'adattamento ai cambiamenti climatici richiedono un'azione sinergica tra istituzioni e realtà associative. In questo senso, riteniamo fondamentale rafforzare il ruolo della partecipazione civica e del volontariato ambientale come presidio di legalità e sentinella del territorio.

Certi che l'Assessore Debora Ciliento saprà interpretare con responsabilità e sensibilità il ruolo che le è stato affidato, il Nucleo Guardia Ambientale formula i migliori auspici per un lavoro proficuo nell'interesse dell'ambiente, del clima e delle future generazioni. Nucleo Guardia Ambientale di Barletta tl@
  • Ambiente
Altri contenuti a tema
1 Ambiente, la BAT laboratorio della svolta di Decaro. La sfida di Debora Ciliento: "Per Trani ci sono" Ambiente, la BAT laboratorio della svolta di Decaro. La sfida di Debora Ciliento: "Per Trani ci sono" Dalla forestazione alla lotta alle ecomafie: l’assessorato affidato alla tranese non è una semplice delega tecnica, ma il banco di prova per la credibilità della nuova Regione
Trani, degrado sottovia SS16bis, la ASL non fa sconti: «Anas bonifichi subito per tutelare la salute pubblica» Trani, degrado sottovia SS16bis, la ASL non fa sconti: «Anas bonifichi subito per tutelare la salute pubblica» La dott.ssa Patrizia Albrizio stoppa i rinvii burocratici: «Le trattative sulla concessione non giustificano l'abbandono». Amiu impossibilitata a intervenire senza autorizzazione
Si è insediata la Consulta comunale per le Pari Opportunità Enti locali Si è insediata la Consulta comunale per le Pari Opportunità Patrizia Cormio eletta presidente
"Amici del Mare", missione compiuta a Boccadoro: la spiaggia torna pulita "Amici del Mare", missione compiuta a Boccadoro: la spiaggia torna pulita Rimossi rifiuti di ogni genere grazie alla collaborazione di numerose associazioni, AMIU e cittadini
Allarme pneumatici a Boccadoro: gli "Amici del mare" chiamano alla pulizia Allarme pneumatici a Boccadoro: gli "Amici del mare" chiamano alla pulizia Intervento di cleanup organizzato per domenica 26 ottobre, con il patrocinio del Comune e il supporto di Amiu
Amianto a Trani: nessun rischio ambientale? Le associazioni contestano l’Arpa Puglia Amianto a Trani: nessun rischio ambientale? Le associazioni contestano l’Arpa Puglia Aea, Codacons e Oikos criticano la minimizzazione del rischio amianto dopo il crollo del capannone in via Papa Giovanni XXIII
Dopo la tromba d'aria: il Sindaco chiude via Papa Giovanni XXIII Attualità Dopo la tromba d'aria: il Sindaco chiude via Papa Giovanni XXIII Firmata l'ordinanza d'urgenza dopo il crollo del tetto di un capannone. La strada resterà interdetta al traffico a tempo indeterminato, in attesa delle analisi dell'ARPA e della successiva bonifica
Settimana europea della mobilità, per il presidente Fiab "bilancio soddisfacente" Attualità Settimana europea della mobilità, per il presidente Fiab "bilancio soddisfacente" Ma non mancano le critiche agli amministratori locali
Il prossimo sindaco di Trani sarà una donna: Vi diciamo chi e perchè
18 gennaio 2026 Il prossimo sindaco di Trani sarà una donna: Vi diciamo chi e perchè
Debora Ciliento Assessora all'Ambiente: il plauso del PD di Trani
18 gennaio 2026 Debora Ciliento Assessora all'Ambiente: il plauso del PD di Trani
Porto di Trani, Amet cerca personale: al via la selezione per assistenti ai diportisti
18 gennaio 2026 Porto di Trani, Amet cerca personale: al via la selezione per assistenti ai diportisti
58
Monterisi formato ‘bomber’: è testa a testa tra Frosinone e il Venezia di Pino Brescia
17 gennaio 2026 Monterisi formato ‘bomber’: è testa a testa tra Frosinone e il Venezia di Pino Brescia
Giunta regionale, Bottaro: "Fiducia nelle scelte di Decaro per la Puglia e per Trani "
17 gennaio 2026 Giunta regionale, Bottaro: "Fiducia nelle scelte di Decaro per la Puglia e per Trani"
Grande seguito per il racconto su Osvaldo Cavandoli secondo Franco Liuzzi
17 gennaio 2026 Grande seguito per il racconto su Osvaldo Cavandoli secondo Franco Liuzzi
1
Ambiente, la BAT laboratorio della svolta di Decaro. La sfida di Debora Ciliento: "Per Trani ci sono "
17 gennaio 2026 Ambiente, la BAT laboratorio della svolta di Decaro. La sfida di Debora Ciliento: "Per Trani ci sono"
Scuola e lavoro, una filiera per il futuro: l’IISS Moro-Cosmai innova la formazione
17 gennaio 2026 Scuola e lavoro, una filiera per il futuro: l’IISS Moro-Cosmai innova la formazione
Il dialetto, voce dell'identità: al Mimesis un viaggio nelle lingue del territorio
17 gennaio 2026 Il dialetto, voce dell'identità: al Mimesis un viaggio nelle lingue del territorio
Presentato a Trani il libro “Una vita per vincere il cancro” del professor Francesco Schittulli
17 gennaio 2026 Presentato a Trani il libro “Una vita per vincere il cancro” del professor Francesco Schittulli
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.