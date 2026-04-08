Andrea Giuliacci e Luisa Colonna. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Andrea Giuliacci e Luisa Colonna. Foto Tonino Lacalamita
Ambiente

“Un Solo Pianeta”: il Festival del Cinema e del Mare entra nelle scuole di Trani. L’iniziativa di Insight PR e AMIU S.p.A

Il 9 e 10 aprile lezioni di ecologia con Andrea Giuliacci e Luigi Latini

Trani - mercoledì 8 aprile 2026 20.57
Quando l'educazione ambientale smette di essere solo una nozione teorica e diventa esperienza viva, nasce il cambiamento. Questo è il cuore pulsante dell'attività dell'Associazione Culturale Insight PR, guidata con lungimiranza dalla dott.ssa Luisa Colonna, che con una continuità ammirevole si impegna a tessere legami tra il mondo della cultura, le istituzioni e le nuove generazioni. Attraverso il progetto "Portiamo il Festival nelle Scuole", Insight PR conferma la propria missione: trasformare la sensibilità ecologica in un patrimonio condiviso, portando i grandi temi del Festival del Cinema e del Mare direttamente sui banchi di scuola.

Due giorni per il futuro: il programma
Il 9 e 10 aprile 2026, Trani diventerà un laboratorio a cielo aperto per l'educazione civica ambientale. Il progetto "Un Solo Pianeta", nato dalla sinergia tra Insight PR, AMIU S.p.A., il celebre meteorologo Andrea Giuliacci, Luigi Latini e l'ACI Bari-BAT, coinvolgerà centinaia di studenti in un percorso interattivo.
  • Giovedì 9 Aprile: Dai supereroi alla mobilità dolce
La mattinata inizierà al II Circolo Didattico "Mons. Petronelli" con i MeteoHeroes. I bambini delle terze e quarte elementari diventeranno "sceneggiatori ambientali", inventando storie e costumi per salvare il pianeta. La giornata proseguirà all'I.C. "Rocca Bovio-Palumbo", dove si rifletterà sull'impatto della salute ambientale sulla vita dei cittadini. Nel pomeriggio, un momento di altissimo valore sociale: una masterclass dedicata ai ragazzi di Trani Autism Friendly e Time Aut, focalizzata sulla "Consapevolezza" e sulla partecipazione attiva attraverso quiz e slogan originali.
  • Venerdì 10 Aprile: Economia circolare e tutela del mare
Il secondo giorno sarà interamente dedicato alle seconde classi della "Rocca Bovio-Palumbo". Sotto la guida dei referenti di AMIU S.p.A., gli studenti approfondiranno i pilastri dell'economia circolare: dalla gestione corretta dei rifiuti alla lotta contro la plastica monouso, fino alla salvaguardia della biodiversità marina, tesoro inestimabile della nostra costa.

Imparare facendo: la metodologia
Il punto di forza dell'iniziativa è l'approccio "Learning by Doing" (imparare facendo). Non semplici lezioni frontali, ma un metodo che guida lo studente dall'azione alla consapevolezza. Creare un video, disegnare un supereroe o ideare un racconto sono gesti che fissano nella memoria dei ragazzi gli obiettivi dell'Agenda 2030. Il successo di questo progetto risiede nella solidità dei suoi partner. La visione di Luisa Colonna (Insight PR) trova sponda operativa nel braccio industriale di AMIU S.p.A. e nel supporto scientifico di Meteo Expert. Una collaborazione che dimostra come la tutela dell'ambiente sia una responsabilità collettiva che parte dall'educazione scolastica.

Di seguito il planning completo della due giorni

9 Aprile 2026

Mattina | ore 9:00 – 11:00
Sede: Aula Magna — II Circolo Didattico "Mons. Petronelli" | Classi: Terze e quarte elementari
Dopo la proiezione dei cartoni animati MeteoHeroes, Andrea Giuliacci e Luigi Latini illustreranno ai bambini il ruolo dei personaggi nella missione di salvare il Pianeta. I ragazzi saranno coinvolti in attività creative:

  • Inventare una storia ambientale originale
  • Realizzare un breve video o disegnare il costume del proprio supereroe
  • Ideare un racconto che verrà premiato al Festival del Cinema e del Mare
  • A seguire, videolezione di ACI Bari-BAT sull'educazione civica ambientale e sull'utilizzo delle biciclette elettriche.

Fascia 11:30 – 13:00
Sede: Aula Magna — Istituto Comprensivo "Rocca Bovio-Palumbo"
Il meteorologo Andrea Giuliacci, insieme ai referenti di AMIU S.p.A. presidente dell'Associazione Culturale Insight PR condurranno la lezione con la proiezione di un cortometraggio dedicato alla tutela dei mari e dell'ambiente, seguita dalla presentazione delle attività di AMIU sul territorio e da una riflessione sull'impatto che un ambiente sano ha sulla salute dei cittadini.
Pomeriggio | ore 14:30 – 15:30
Destinatari: Associazioni Trani Autism Friendly e Time Aut
La masterclass, condotta da Luigi Latini, Andrea Giuliacci e insieme ai referenti di AMIU S.p.A. avrà come tema centrale la "Consapevolezza". Dopo la proiezione del documentario sull'ambiente realizzato da Meteo Expert, i ragazzi saranno invitati a:

  • Partecipare a un quiz interattivo sull'educazione ambientale e la raccolta differenziata
  • Formulare domande ai formatori, con il supporto della docente di orientamento Paola Parente
  • Elaborare uno slogan originale per la giornata di sensibilizzazione del Festival del Cinema e del Mare

10 Aprile 2026

ore 10:00 – 12:00
Sede: Istituto Comprensivo "Rocca Bovio-Palumbo" | Classi: Tutte le classi seconde dell'istituto
L'iniziativa, fortemente voluta dal Dirigente Scolastico, si articola in una masterclass e nella proiezione di un cortometraggio sulla tutela del mare e dell'ambiente. AMIU S.p.A., attraverso i suoi referenti aziendali, illustrerà agli studenti il lavoro svolto per la tutela del territorio, con focus su:

  • Gestione e smaltimento corretto dei rifiuti urbani
  • Raccolta differenziata e riciclo dei materiali
  • Riduzione della plastica monouso e lotta all'abbandono dei rifiuti
  • Salvaguardia dell'ecosistema marino e della biodiversità
  • Cambiamenti climatici e loro effetti sul territorio locale
  • Economia circolare: ridurre, riusare, riciclare
“Un Solo Pianeta”: il Festival del Cinema e del Mare
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