“Un Solo Pianeta”: il Festival del Cinema e del Mare entra nelle scuole di Trani. L’iniziativa di Insight PR e AMIU S.p.A

Giovedì 9 Aprile: Dai supereroi alla mobilità dolce

Venerdì 10 Aprile: Economia circolare e tutela del mare

Di seguito il planning completo della due giorni

Mattina | ore 9:00 – 11:00

Sede: Aula Magna — II Circolo Didattico "Mons. Petronelli" | Classi: Terze e quarte elementari

Dopo la proiezione dei cartoni animati MeteoHeroes, Andrea Giuliacci e Luigi Latini illustreranno ai bambini il ruolo dei personaggi nella missione di salvare il Pianeta. I ragazzi saranno coinvolti in attività creative: Inventare una storia ambientale originale

Realizzare un breve video o disegnare il costume del proprio supereroe

Ideare un racconto che verrà premiato al Festival del Cinema e del Mare

A seguire, videolezione di ACI Bari-BAT sull'educazione civica ambientale e sull'utilizzo delle biciclette elettriche. Fascia 11:30 – 13:00

Sede: Aula Magna — Istituto Comprensivo "Rocca Bovio-Palumbo"

Il meteorologo Andrea Giuliacci, insieme ai referenti di AMIU S.p.A. presidente dell'Associazione Culturale Insight PR condurranno la lezione con la proiezione di un cortometraggio dedicato alla tutela dei mari e dell'ambiente, seguita dalla presentazione delle attività di AMIU sul territorio e da una riflessione sull'impatto che un ambiente sano ha sulla salute dei cittadini.

Pomeriggio | ore 14:30 – 15:30

Destinatari: Associazioni Trani Autism Friendly e Time Aut

La masterclass, condotta da Luigi Latini, Andrea Giuliacci e insieme ai referenti di AMIU S.p.A. avrà come tema centrale la "Consapevolezza". Dopo la proiezione del documentario sull'ambiente realizzato da Meteo Expert, i ragazzi saranno invitati a: Partecipare a un quiz interattivo sull'educazione ambientale e la raccolta differenziata

Formulare domande ai formatori, con il supporto della docente di orientamento Paola Parente

Elaborare uno slogan originale per la giornata di sensibilizzazione del Festival del Cinema e del Mare

ore 10:00 – 12:00

Sede: Istituto Comprensivo "Rocca Bovio-Palumbo" | Classi: Tutte le classi seconde dell'istituto

L'iniziativa, fortemente voluta dal Dirigente Scolastico, si articola in una masterclass e nella proiezione di un cortometraggio sulla tutela del mare e dell'ambiente. AMIU S.p.A., attraverso i suoi referenti aziendali, illustrerà agli studenti il lavoro svolto per la tutela del territorio, con focus su: Gestione e smaltimento corretto dei rifiuti urbani

Raccolta differenziata e riciclo dei materiali

Riduzione della plastica monouso e lotta all'abbandono dei rifiuti

Salvaguardia dell'ecosistema marino e della biodiversità

Cambiamenti climatici e loro effetti sul territorio locale

Economia circolare: ridurre, riusare, riciclare

Quando l'educazione ambientale smette di essere solo una nozione teorica e diventa esperienza viva, nasce il cambiamento. Questo è il cuore pulsante dell'attività dell', guidata con lungimiranza dalla, che con una continuità ammirevole si impegna a tessere legami tra il mondo della cultura, le istituzioni e le nuove generazioni. Attraverso il progetto, Insight PR conferma la propria missione: trasformare la sensibilità ecologica in un patrimonio condiviso, portando i grandi temi del Festival del Cinema e del Mare direttamente sui banchi di scuola.Il 9 e 10 aprile 2026, Trani diventerà un laboratorio a cielo aperto per l'educazione civica ambientale. Il progetto, nato dalla sinergia tra Insight PR,, il celebre meteorologoe l', coinvolgerà centinaia di studenti in un percorso interattivo.La mattinata inizierà alcon i MeteoHeroes. I bambini delle terze e quarte elementari diventeranno "sceneggiatori ambientali", inventando storie e costumi per salvare il pianeta. La giornata proseguirà all', dove si rifletterà sull'impatto della salute ambientale sulla vita dei cittadini. Nel pomeriggio, un momento di altissimo valore sociale: una masterclass dedicata ai ragazzi di, focalizzata sulla "Consapevolezza" e sulla partecipazione attiva attraverso quiz e slogan originali.Il secondo giorno sarà interamente dedicato alle seconde classi della. Sotto la guida dei referenti di, gli studenti approfondiranno i pilastri dell'economia circolare: dalla gestione corretta dei rifiuti alla lotta contro la plastica monouso, fino alla salvaguardia della biodiversità marina, tesoro inestimabile della nostra costa.Il punto di forza dell'iniziativa è l'approccio(imparare facendo). Non semplici lezioni frontali, ma un metodo che guida lo studente dall'azione alla consapevolezza. Creare un video, disegnare un supereroe o ideare un racconto sono gesti che fissano nella memoria dei ragazzi gli obiettivi dell'. Il successo di questo progetto risiede nella solidità dei suoi partner. La visione ditrova sponda operativa nel braccio industriale die nel supporto scientifico di. Una collaborazione che dimostra come la tutela dell'ambiente sia una responsabilità collettiva che parte dall'educazione scolastica.