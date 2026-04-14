Renato Nitti
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Attualità

Trani capitale della legalità ambientale: il Procuratore Nitti e i vertici della Polizia Locale a confronto

Massima allerta su abbandoni e tracciabilità oggi in Biblioteca Comunale una giornata di alta formazione

Trani - martedì 14 aprile 2026 07.20
Si aprono questa mattina, martedì 14 aprile 2026, le porte della Biblioteca Comunale (spostata rispetto alla sede originaria del Polo Museale per esigenze organizzative) per ospitare uno degli appuntamenti formativi più attesi dagli operatori della Polizia Ambientale e dei servizi di vigilanza del territorio. Al centro del seminario, che si protrarrà dalle ore 8:00 alle ore 14:00, le profonde trasformazioni legislative che stanno ridisegnando il contrasto agli illeciti ambientali.
Focus sulla Legge 147/25 e il nuovo RENTRI

L'incontro tecnico-giuridico punta i riflettori sulla gestione delle criticità legate agli abbandoni e alla corretta tracciabilità dei rifiuti. Sotto la lente degli esperti finiscono le innovazioni introdotte dalla Legge 147/25 e le procedure operative del RENTRI, il nuovo sistema di tracciabilità che rappresenta la vera sfida tecnologica e burocratica per i comuni e le forze dell'ordine.
Il parterre delle autorità

I lavori si apriranno alle ore 8:30 con i saluti istituzionali del Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, affiancato dall'Assessore regionale all'Ambiente, Deborah Ciliento, dall'Assessore alla Polizia Locale, Domenico Briguglio, e dal Presidente Ipa Comitato Ba/2, Giuseppe Ioidice. Spetterà poi al Comandante della Polizia Locale di Trani, Leonardo Cuocci Martorano, introdurre le sessioni tecniche che vedranno come relatore d'eccezione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Renato Nitti, atteso per un'analisi dettagliata sul quadro degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti.
Procedure operative e casi pratici

La giornata non sarà solo teorica: attraverso gli interventi di Antonio Iannuzzi (Analist group) e Giuseppe Aiello (Comandante esperto in tutela ambientale), verranno esaminati casi pratici per guidare gli agenti nella redazione corretta degli atti, dall'accertamento sul campo fino all'emissione dell'ordinanza di rimozione. "L'ambiente è una sfida complessa – spiegano i promotori dell'evento, supportato da Netpharos e Netpol.it – che richiede procedure e atti inattaccabili per garantire che chi inquina venga effettivamente sanzionato".

Formazione per la carriera
L'evento, che ha registrato il sold-out con 220 partecipanti, prevede per i presenti il rilascio di un attestato di partecipazione. Il documento, subordinato al superamento di un test finale, ha valore formale per la progressione di carriera secondo le vigenti norme del CCNL. Per il coordinamento organizzativo restano a disposizione il Commissario Superiore Nicola Covelli e il Vice Commissario Mario Paradiso.
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