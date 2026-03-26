Trani sferzata dal vento: alberi e calcinacci giù, scoppia la polemica sul verde pubblico

Dichiarazione del Dirigente della IV Area Urbanistica Demanio Ambiente, Andrea Ricchiuti, su caduta albero zona Capirro: "In riferimento all'evento calamitoso avvenuto nella mattinata odierna che ha visto il collasso di un esemplare arboreo in via Alberolongo, al fine di tutelare l'immagine e la professionalità dell'agronomo comunale e di tutta la IV Area Urbanistica Demanio ed Ambiente, evidenzia come la caduta dell'albero nella zona di Capirro sia avvenuta in occasione di un evento meteorologico importante, segnalato con allerta gialla dalle competenti strutture, che ha visto arrecare danni, anche più gravi, nelle città limitrofe. Il lavoro svolto dai tecnici è sempre teso al monitoraggio ed all'intervento sul patrimonio arboreo, oggetto di un censimento in fase di finalizzazione nei prossimi giorni".

Una giornata segnata dal vento, quella vissuta a Trani, tra disagi, paura sfiorata e una polemica politica che riaccende il dibattito sulla gestione del verde urbano. Raffiche intense, previste dall'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile regionale, hanno messo a dura prova la città, provocando la caduta di alberi e rami in diversi punti del territorio.Il primo episodio si è registrato in mattinata a Capirro, in via Alberolongo, dove un albero è crollato improvvisamente sulla carreggiata, all'altezza dell'incrocio con via Raffaello Piracci. La strada è rimasta completamente bloccata in entrambe le direzioni, causando disagi alla circolazione. Solo per un caso fortuito non si sono registrati feriti, poiché al momento dell'impatto non transitavano veicoli.Nel pomeriggio, un secondo episodio ha interessato la zona di via Alvarez, nei pressi di piazza Re Manfredi: un grosso ramo si è staccato da un albero colpendo un'auto in sosta. Anche in questo caso, nessuna conseguenza per le persone, ma l'accaduto ha riacceso le preoccupazioni dei residenti, già da tempo critici per la manutenzione delle alberature cittadine e per i disagi legati alla resina rilasciata durante i mesi estivi.Le condizioni meteo, caratterizzate da venti di burrasca a componente nord-occidentale, hanno interessato tutta la Puglia centrale adriatica, con episodi analoghi anche nei comuni limitrofi. Le autorità hanno invitato i cittadini alla prudenza: evitare soste sotto alberi e strutture instabili e limitare gli spostamenti nelle ore più critiche.Ma se il vento ha piegato gli alberi, è stata la polemica a scuotere Palazzo di Città. L'assessore al decoro urbanoè intervenuto pubblicamente dopo l'episodio di via Alberolongo, ringraziando le forze dell'ordine per la tempestività ma puntando il dito contro la gestione tecnica del verde. Secondo Briguglio, ci sarebbero criticità nella mappatura e nel monitoraggio del patrimonio arboreo cittadino. L'assessore ha parlato apertamente di segnalazioni rimaste senza risposta e ha sollecitato maggiore attenzione preventiva, invitando anche i cittadini a farsi parte attiva con le segnalazioni.Immediata la risposta del dirigente della IV Area Urbanistica, Demanio e Ambiente,, che ha difeso il lavoro dei tecnici comunali. Il dirigente ha ricondotto gli episodi alle condizioni meteo straordinarie, ricordando come l'allerta fosse già stata diramata e come situazioni simili si siano verificate anche nei territori vicini. Ricchiuti ha inoltre ribadito che è in fase di completamento il censimento del patrimonio arboreo cittadino, sottolineando l'impegno costante nella manutenzione e nel monitoraggio delle piante. Questa la nota stampa pervenuta: