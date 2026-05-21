Giuseppe De Simone, lettera aperta a Bottaro: "I fiumi di parole non cancellano dieci anni di fallimenti"

Il Sindaco si vanta di aver acquistato lo storico Cinema Impero e il Supercinema con l'obiettivo di sottrarli al degrado. Nulla dice, però, sul costo totale di circa un milione e settecentocinquantamila euro, non prevedendo il piano di fattibilità per la ristrutturazione di entrambi che oscilla tra i 10 e i 17 milioni di euro. A tal proposito i cittadini chiedono di sapere se il Dirigente competente ha presentato istanza per richiedere il finanziamento regionale per gli acquisti, promesso ma non concesso dall'ex Presidente della Regione Puglia Emiliano.



Il Sindaco Bottaro ha presentato ufficialmente con l'Ing. Decaro il progetto Costa Sud che ha alterato il contesto geologico e morfologico. Sorvolo sul progetto Costa Nord che fa però parte del libro dei sogni e la cui rifunzionalità è all'attenzione, da mesi, della Procura di Trani e di Bari. Ancora alla data odierna il Sindaco non ha dato una risposta ai cittadini che hanno chiesto trasparenza nella concessione di contributi assistenziali, nelle concessioni di fitto casa per le persone disagiate, nella riduzione della TARI per le persone con disabilità (per tutte le patologie!!) o un contributo economico per coloro i quali assistono in famiglia una persona con gravi patologie. Il Sindaco certamente ha dimenticato la promessa del 2015 su una raccolta differenziata intelligente con concessione di una tariffa puntuale. Di contro, la TARI della città di Trani è la più alta.



Sui palchi e sulla stampa il Sindaco, per capire la buona fede degli elettori, ha mosso critiche e accuse ai precedenti amministratori, sbandierando la famosa lettera della Commissaria straordinaria Dott.ssa Iaculli. Comunque né il Sindaco né le Istituzioni a cui è stata inviata la riservata hanno mai diffuso il contenuto della lettera. In ultimo, come è stato riferito dal Ministro competente, certamente i finanziamenti di alcuni progetti importanti del Pnrr saranno revocati per i ritardi nella loro consegna. I cittadini non comprendono perché la città di Trani ha necessità di avere tre asili nido e le mense scolastiche, i cui costi di gestione sono a carico delle famiglie.



Sindaco, il raffronto andrebbe eseguito tra le 'linee programmatiche di mandato' 2020/2025 (DCC n.83 del 17/11/2020) e la 'relazione di fine mandato' 2020/2026. Qui infatti emergerebbe tutto il cospicuo differenziale tra i buoni propositi iniziali e la mesta elencazione di obiettivi falliti. Ma costui dimentica le sentenze assolutorie emesse nel 2023/2024 dal Tribunale Penale di Trani e non vuole riconoscere che, senza i provvedimenti infondati della Procura della Repubblica che spodestarono e decimarono il centrodestra nel 2014, il centrosinistra non sarebbe riuscito a conquistare il Palazzo di Città ed a gestire il potere per 11 anni. I cittadini elettori diranno con il proprio voto se dopo questo decennio la Città sta meglio di prima e se essi stessi vivono meglio di prima!" Prof. Giuseppe De Simone Già Consigliere Comunale ed Assessore della Città di Trani