Angelo Guarriello
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Speciale elezioni amministrative: l'intervista di TraniViva al candidato sindaco Angelo Guarriello

Il candidato ha esposto i pilastri del suo progetto politico

Trani - giovedì 21 maggio 2026 07.21
Prosegue il nostro viaggio tra i protagonisti della corsa a Palazzo di Città. Questa volta è il turno di Angelo Guarriello che ha illustrato, durante il suo incontro in redazione, gli obiettivi e le proposte per il rilancio di Trani.

Sostenuto da una coalizione composta da Angelo Guarriello sindaco, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Trani Libera, il candidato ha esposto i pilastri del suo progetto politico. Un confronto serrato, in cui Guarriello ha analizzato le criticità attuali, proponendo soluzioni per il rilancio del territorio.

Di seguito proponiamo la sua video intervista.

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