Speciale elezioni amministrative: l'intervista di TraniViva al candidato sindaco Angelo Guarriello

Social Video 10 minuti Speciale Viva Verso il Voto - Elezioni amministrative 2026 Trani: Angelo Guarriello

Prosegue il nostro viaggio tra i protagonisti della corsa a Palazzo di Città. Questa volta è il turno di Angelo Guarriello che ha illustrato, durante il suo incontro in redazione, gli obiettivi e le proposte per il rilancio di Trani.Sostenuto da una coalizione composta da Angelo Guarriello sindaco, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Trani Libera, il candidato ha esposto i pilastri del suo progetto politico. Un confronto serrato, in cui Guarriello ha analizzato le criticità attuali, proponendo soluzioni per il rilancio del territorio.Di seguito proponiamo la sua video intervista.Contenuto elettorale sponsorizzato