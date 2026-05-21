Speciale
Speciale elezioni amministrative: l'intervista di TraniViva al candidato sindaco Angelo Guarriello
Il candidato ha esposto i pilastri del suo progetto politico
Trani - giovedì 21 maggio 2026 07.21
Prosegue il nostro viaggio tra i protagonisti della corsa a Palazzo di Città. Questa volta è il turno di Angelo Guarriello che ha illustrato, durante il suo incontro in redazione, gli obiettivi e le proposte per il rilancio di Trani.
Sostenuto da una coalizione composta da Angelo Guarriello sindaco, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Trani Libera, il candidato ha esposto i pilastri del suo progetto politico. Un confronto serrato, in cui Guarriello ha analizzato le criticità attuali, proponendo soluzioni per il rilancio del territorio.
Di seguito proponiamo la sua video intervista.
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Sostenuto da una coalizione composta da Angelo Guarriello sindaco, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Trani Libera, il candidato ha esposto i pilastri del suo progetto politico. Un confronto serrato, in cui Guarriello ha analizzato le criticità attuali, proponendo soluzioni per il rilancio del territorio.
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