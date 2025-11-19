Rosa Uva - Trani
Rosa Uva - Trani
Politica

Rosa Uva: “Assistenza specialistica scolastica, ora è emergenza, fate presto!!"

"Il Sindaco Bottaro si è fatto carico della questione ed ha promesso di risolverla. Voglio essere fiduciosa"

Trani - mercoledì 19 novembre 2025 7.31 Comunicato Stampa
L'assistenza specialistica scolastica destinata agli alunni fragili è ufficialmente entrata in fase emergenziale. L'ex Assessora ai Servizi Sociali di Trani e docente, Rosa Uva, interviene con una denuncia dura e una richiesta di accelerazione immediata delle procedure. La crisi è scaturita dall'applicazione troppo rigida del criterio della Legge 104 – Art. 3, comma 3 – che ha lasciato a casa educatori e supporto per studenti pur bisognosi, che avevano regolarmente usufruito del servizio negli anni precedenti.

Grazie a una battaglia civica trasversale condotta da famiglie e movimenti, il Comune di Trani è stato costretto a ritornare sui suoi passi: il Sindaco Amedeo Bottaro, prendendo atto della situazione, aveva dato indicazione al Dirigente Dott. Alessandro Attolico di riaprire i termini di segnalazione dei bambini fragili per i Dirigenti Scolastici di Trani e Bisceglie, con scadenza fissata allo scorso 17 novembre.
«A seguito delle pressioni, ora il Comune di Trani ha l'istantanea del fabbisogno dei bambini. Considerato che l'inizio dell'anno scolastico è avvenuto diverso tempo fa e da una necessità siamo passati a un'urgenza, ora evidenzio e sottolineo che il livello si è elevato ad emergenza per l'assenza del servizio», dichiara Rosa Uva.

Con i dati sul fabbisogno raccolti e la copertura finanziaria garantita dal Comune, la responsabilità per la tempistica si sposta interamente sul piano sanitario. Rosa Uva lancia un appello perentorio, forte del suo impegno personale:
«Sulla questione io non mollo, mi batto e continuerò a battermi per la massima inclusione. Chiedo fortemente, fiduciosa delle parole del Primo Cittadino, che da Sindaco si è fatto carico della questione ed ha promesso ("Parola di Sindaco") di risolverla».

La priorità assoluta è recuperare il tempo perduto: «Facciamo bene, ma nel breve termine possibile. Ora è il turno delle valutazioni specialistiche della ASL BT. Non perdiamo altro tempo: il primo quadrimestre è quasi già finito. L'inclusione è un valore che non va diviso ma moltiplicato». La ex Assessora conclude ribadendo che è dovere delle Istituzioni rispondere con la massima celerità per assicurare il diritto all'assistenza scolastica.
Rosa Uva Docente ed ex Assessora ai Servizi Sociali della Città di Trani
  • Assistenza Specialistica Scolastica
Altri contenuti a tema
Assistenza Specialistica Scolastica: scatta l'accelerazione a Trani Assistenza Specialistica Scolastica: scatta l'accelerazione a Trani ll Sindaco Bottaro interviene, estesa la possibilità di deroga e anticipati i termini di segnalazione. Obiettivo: chiudere il caso zero ore entro gennaio
Bambini fragili esclusi dall'assistenza, il Sindaco: "Avviata verifica caso per caso" Bambini fragili esclusi dall'assistenza, il Sindaco: "Avviata verifica caso per caso" Dopo l'allarme delle mamme sul nuovo regolamento, Bottaro: "Un fulmine a ciel sereno. È un dovere morale garantire aiuto a chi ha realmente bisogno"
1 "I bambini non sono di Serie A o Serie B": l'appello delle madri di Trani private dell'assistenza specialistica "I bambini non sono di Serie A o Serie B": l'appello delle madri di Trani private dell'assistenza specialistica Il nuovo regolamento comunale esclude chi non ha il "comma 3" della 104: "Questa non è inclusione"
Assistenza disabili, la denuncia di Maria Grazia Cinquepalmi Assistenza disabili, la denuncia di Maria Grazia Cinquepalmi Nel mirino le incongruenze del servizio: mancano fondi e settimane di assistenza, mentre vengono penalizzati i minori più fragili senza certificazione INPS
Assistenza Specialistica Scolastica: tra giustizia sociale annunciata e paletti finanziari nascosti Attualità Assistenza Specialistica Scolastica: tra giustizia sociale annunciata e paletti finanziari nascosti Il Vice Sindaco Ferrante insiste sulla qualità, ma i documenti ufficiali tradiscono la "tenuta finanziaria" e dal 2026 il Regolamento introduce la compartecipazione ISEE
Assistenza Specialistica a Trani, Rosa Uva: "Inaccettabile che a ottobre il servizio non sia ancora partito" Assistenza Specialistica a Trani, Rosa Uva: "Inaccettabile che a ottobre il servizio non sia ancora partito" La docente ed ex assessora richiama la politica alle sue responsabilità: "80 bambini sono in attesa di vedersi riconosciuto un loro diritto"
Cinquepalmi (Trani 2026): "Su assistenza disabili, fondi inutilizzati per 477mila euro" Cinquepalmi (Trani 2026): "Su assistenza disabili, fondi inutilizzati per 477mila euro" "Presentato un accesso civico per fare chiarezza. L'obbligo del certificato INPS esclude molti bambini, ma le risorse ci sono"
Assistenza specialistica, Rosa Uva: "La proposta di modifica è una vittoria di civiltà" Assistenza specialistica, Rosa Uva: "La proposta di modifica è una vittoria di civiltà" "Soddisfazione per l'iniziativa dei consiglieri. Ora il Consiglio Comunale ascolti le famiglie e metta al centro i diritti dei bambini".
La fogna bianca che Trani attende da troppo tempo e
19 novembre 2025 La fogna bianca che Trani attende da troppo tempo e
La 4ª B della Papa Giovanni XXIII tra i vincitori del Premio Lea Garofalo, tra memoria, legalità e impegno civile
19 novembre 2025 La 4ª B della Papa Giovanni XXIII tra i vincitori del Premio Lea Garofalo, tra memoria, legalità e impegno civile
Trani perde l'Agenzia delle Entrate: Scatta l'allarme legalità e servizi
19 novembre 2025 Trani perde l'Agenzia delle Entrate: Scatta l'allarme legalità e servizi
Prima sconfitta stagionale per l’Asd Trani: passa la Fulgor Molfetta 1-2
19 novembre 2025 Prima sconfitta stagionale per l’Asd Trani: passa la Fulgor Molfetta 1-2
Soccer Trani, Pace: «Stregato ed innamorato di questi tifosi. È una città che merita tantissimo»
18 novembre 2025 Soccer Trani, Pace: «Stregato ed innamorato di questi tifosi. È una città che merita tantissimo»
Elezioni regionali, giovedì 20 un incontro con i presidenti di seggio
18 novembre 2025 Elezioni regionali, giovedì 20 un incontro con i presidenti di seggio
La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 passerà da Trani
18 novembre 2025 La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 passerà da Trani
Le Vie del Natale a Trani: un mese di emozioni, cultura e spettacolo a cura di Palazzo delle Arti Beltrani
18 novembre 2025 Le Vie del Natale a Trani: un mese di emozioni, cultura e spettacolo a cura di Palazzo delle Arti Beltrani
Carabinieri di Trani: arresti domiciliari per tre uomini dopo furto di 15 quintali di uva
18 novembre 2025 Carabinieri di Trani: arresti domiciliari per tre uomini dopo furto di 15 quintali di uva
Belle, eleganti, uniche, come quella Trani che le vide esibirsi: addio alle Kessler
18 novembre 2025 Belle, eleganti, uniche, come quella Trani che le vide esibirsi: addio alle Kessler
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.