Politica
Rosa Uva: “Assistenza specialistica scolastica, ora è emergenza, fate presto!!"
"Il Sindaco Bottaro si è fatto carico della questione ed ha promesso di risolverla. Voglio essere fiduciosa"
Trani - mercoledì 19 novembre 2025 7.31 Comunicato Stampa
L'assistenza specialistica scolastica destinata agli alunni fragili è ufficialmente entrata in fase emergenziale. L'ex Assessora ai Servizi Sociali di Trani e docente, Rosa Uva, interviene con una denuncia dura e una richiesta di accelerazione immediata delle procedure. La crisi è scaturita dall'applicazione troppo rigida del criterio della Legge 104 – Art. 3, comma 3 – che ha lasciato a casa educatori e supporto per studenti pur bisognosi, che avevano regolarmente usufruito del servizio negli anni precedenti.
Grazie a una battaglia civica trasversale condotta da famiglie e movimenti, il Comune di Trani è stato costretto a ritornare sui suoi passi: il Sindaco Amedeo Bottaro, prendendo atto della situazione, aveva dato indicazione al Dirigente Dott. Alessandro Attolico di riaprire i termini di segnalazione dei bambini fragili per i Dirigenti Scolastici di Trani e Bisceglie, con scadenza fissata allo scorso 17 novembre.
«A seguito delle pressioni, ora il Comune di Trani ha l'istantanea del fabbisogno dei bambini. Considerato che l'inizio dell'anno scolastico è avvenuto diverso tempo fa e da una necessità siamo passati a un'urgenza, ora evidenzio e sottolineo che il livello si è elevato ad emergenza per l'assenza del servizio», dichiara Rosa Uva.
Con i dati sul fabbisogno raccolti e la copertura finanziaria garantita dal Comune, la responsabilità per la tempistica si sposta interamente sul piano sanitario. Rosa Uva lancia un appello perentorio, forte del suo impegno personale:
«Sulla questione io non mollo, mi batto e continuerò a battermi per la massima inclusione. Chiedo fortemente, fiduciosa delle parole del Primo Cittadino, che da Sindaco si è fatto carico della questione ed ha promesso ("Parola di Sindaco") di risolverla».
La priorità assoluta è recuperare il tempo perduto: «Facciamo bene, ma nel breve termine possibile. Ora è il turno delle valutazioni specialistiche della ASL BT. Non perdiamo altro tempo: il primo quadrimestre è quasi già finito. L'inclusione è un valore che non va diviso ma moltiplicato». La ex Assessora conclude ribadendo che è dovere delle Istituzioni rispondere con la massima celerità per assicurare il diritto all'assistenza scolastica.
Rosa Uva Docente ed ex Assessora ai Servizi Sociali della Città di Trani
