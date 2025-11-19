Rosa Uva: “Assistenza specialistica scolastica, ora è emergenza, fate presto!!"

L'assistenza specialistica scolastica destinata agli alunni fragili è ufficialmente entrata in. L'ex Assessora ai Servizi Sociali di Trani e docente,, interviene con una denuncia dura e una richiesta di accelerazione immediata delle procedure. La crisi è scaturita dall'del criterio della Legge 104 – Art. 3, comma 3 – che ha lasciato a casa educatori e supporto per studenti pur bisognosi, che avevano regolarmente usufruito del servizio negli anni precedenti.Grazie a unacondotta da famiglie e movimenti, il Comune di Trani è stato costretto a ritornare sui suoi passi: il Sindaco, prendendo atto della situazione, aveva dato indicazione al Dirigente Dott. Alessandro Attolico didei bambini fragili per i Dirigenti Scolastici di Trani e Bisceglie, con scadenza fissata allo scorso«A seguito delle pressioni, ora il Comune di Trani ha l'istantanea del fabbisogno dei bambini. Considerato che l'inizio dell'anno scolastico è avvenuto diverso tempo fa e da una necessità siamo passati a un'urgenza, ora evidenzio e sottolineo che il livello si è elevato adper l'assenza del servizio», dichiara Rosa Uva.Con i dati sul fabbisogno raccolti e la copertura finanziaria garantita dal Comune, la responsabilità per la tempistica si sposta interamente sul piano sanitario. Rosa Uva lancia un appello perentorio, forte del suo impegno personale:«Sulla questione io, mi batto e continuerò a battermi per la. Chiedo fortemente, fiduciosa delle parole del Primo Cittadino, che da Sindaco si è fatto carico della questione ed ha promesso () di risolverla».La priorità assoluta è recuperare il tempo perduto: «Facciamo bene, ma. Non perdiamo altro tempo:». La ex Assessora conclude ribadendo che è dovere delle Istituzioni rispondere con la massima celerità per assicurare il diritto all'assistenza scolastica.Docente ed ex Assessora ai Servizi Sociali della Città di Trani