Assistenza Educativa Specialistica: un ponte verso l'integrazione e l'autonomia

Il dirigente dell'Ufficio di Piano, Alessandro Nicola Attolico, rende noto che nell'ambito del Servizio di Assistenza Educativa Specialistica per l'autonomia e la comunicazione rivolto agli alunni con disabilità delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Trani e Bisceglie, gestito dalla Cooperativa S.A.I.D., vengono promosse numerose iniziative di integrazione, socializzazione e valorizzazione delle competenze dei ragazzi e delle ragazze sia all'interno che all'esterno della scuola, al fine di favorire il benessere e l'autonomia degli alunni nella sua interezza e specificità. Le iniziative sono attivate tramite il Servizio dall'Ente gestore in raccordo con l'Ufficio di piano, il servizio sociale professionale di Trani e il servizio sociale professionale Bisceglie e con le scuole, al fine di assicurare una presa in carico globale e integrata con le risorse offerte dal territorio "capitale umano". Tra le attività principali ha preso avvio il laboratorio "No al Cyberbullismo", rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, con l'obiettivo di sensibilizzare gli alunni sui rischi connessi all'uso della rete Internet, tra cui furto d'identità, sexting, cyberbullismo e adescamento online. Parallelamente è stato realizzato il progetto "SaluteLab", dedicato all'informazione e alla sensibilizzazione sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, rivolto a docenti e genitori. Spazio anche allo sport con il laboratorio "Sporting Kids", che ha accompagnato gli alunni alla scoperta delle proprie capacità motorie attraverso attività ludico-sportive e avvicinamento a discipline come basket, volley e atletica leggera. Grande attenzione sarà dedicata ai temi dell'inclusione con il laboratorio di fumetto "Chicco il Panda", che accompagnerà i minori in un percorso di educazione alle differenze attraverso storytelling, circle time e produzione grafico-espressiva. E' stato inoltre attivato il Laboratorio di Cucina, finalizzato allo sviluppo dell'autonomia personale e delle competenze relazionali attraverso attività pratiche guidate. Accanto alle attività laboratoriali, ha preso il via il concorso scolastico "Oltre le etichette – Diversità e inclusione sociale", rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado dell'Ambito. L'iniziativa ha stimolato le classi a realizzare spot video sul tema della diversità e del superamento degli stereotipi. Gli elaborati sono stati valutati da una giuria composta da rappresentanti istituzionali e del Terzo Settore. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato lo spot dal titolo "Le parole hanno un peso", realizzato dalla classe 2^B dell'Istituto Comprensivo "S.G. Bosco – Battisti – Ferraris" di Bisceglie, che si è distinto per la capacità di affrontare con sensibilità ed efficacia comunicativa il tema dell'inclusione e del rispetto delle differenze. Lo spot verrà diffuso sui canali istituzionali dell'Ambito come strumento di sensibilizzazione rivolto alla comunità scolastica e al territorio. Attraverso queste iniziative, l'Ambito Territoriale Trani–Bisceglie e la Cooperativa S.A.I.D. confermano l'impegno nella costruzione di una scuola sempre più inclusiva, capace di valorizzare le differenze e promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni studente all'interno e all'esterno del contesto scuola