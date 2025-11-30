Cede un tombino in Piazza della Repubblica a Trani: persona soccorsa dal 118

Attimi di apprensione questa sera in Piazza della Repubblica a Trani, dove una persona è caduta parzialmente all'interno di un tombino improvvisamente ceduto sotto il peso del passaggio. Alcuni presenti riferiscono che il chiusino potesse essere già danneggiato prima dell'incidente.Sul posto sono intervenuti con tempestività gli operatori del 118 e la Polizia Locale. Dopo aver prestato le prime cure, i sanitari hanno accompagnato la persona coinvolta per ulteriori accertamenti, mentre gli agenti hanno messo in sicurezza l'area, transennando il punto critico.Sono in corso le verifiche per chiarire se il cedimento sia stato causato da una mancata manutenzione o da un danno recente. Le condizioni della persona coinvolta non risultano gravi.