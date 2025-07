Ancora un malore a Colonna, uomo rianimato col defibrillatore

Dopo l'intervento tempestivo del 118 l'uomo è stato trasportato in ospedale

Powered by

Sarebbe stato salvato grazie all'intervento tempestivo degli operatori sanitari l'uomo che questa mattina a Trani, all'altezza dell'ex ristorante Linda, ha avuto un malore.L'uomo, che secondo testimoni avrebbe all'incirca sessant'anni, non era in spiaggia, ma sul marciapiede che costeggia i lidi, quando avrebbe perso i sensi. Immediatamente è stato soccorso da un gruppo di persone che faceva jogging e che hanno chiamato gli operatori del 118.La situazione è apparsa subito grave e si erano già rincorse vici di un decesso; si è reso necessario l'uso del defibrillatore semiautomatico e dell'ossigeno. Il sessantenne è stato trasportato in ospedale.