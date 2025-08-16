Malore in casa, intervento d'urgenza dei Vigili del Fuoco il giorno di Ferragosto

Giovedì pomeriggio a Trani operazione complessa, tempestiva e congiunta per le equipe sanitarie del 118 assieme ai vigili del fuoco. In particolare il soccorso ha richiesto l'arrivo di una autoscala dei pompieri per consentire in totale sicurezza di portare in strada un paziente stabilizzato dai sanitari e trasferito poi in codice rosso in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo un malore in casa. Un intervento che, ancora una volta, ha messo in evidenza la fondamentale collaborazione tra diversi attori del sistema di emergenza in questo caso Sanitaservice, ASL BAT e vigili del fuoco.