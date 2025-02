Donna aggredita da due lupi durante jogging a Trani, salvata dai militari

Un attacco inaspettato si è verificato ieri mattina in zona Capirro, a Trani, quando una donna di sessant'anni è stata aggredita da due lupi mentre faceva jogging con un'altra persona. Gli animali si sono avventati improvvisamente sulla donna, mordendola ai glutei, senza coinvolgere l'altra persona che correva con lei.Provvidenziale è stato l'intervento dei militari della caserma "Lolli Ghetti", che, vedendo la scena, sono riusciti a mettere in fuga i lupi, evitando che la situazione potesse peggiorare ulteriormente. I militari hanno poi richiesto immediatamente l'intervento del 118 per prestare soccorso alla donna.La sessantenne è stata trasportata all'ospedale "Bonomo" di Andria per ricevere le necessarie cure mediche, e fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Dopo alcune ore di osservazione, è stata dimessa.