Incidente sul lavoro tra Trani e Andria, grave un operaio di 62 anni

Grave incidente sul luogo del lavoro oggi nella zona industriale di Andria (tra Andria e Trani) sulla strada SPI al km 1,5. Un operaio di 62 anni è precipitato da 4 metri mentre posizionava lastre metalliche a copertura di un capannone nella zona industriale. Le condizioni dell'uomo sono gravi, è in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti per lo Spesal Asl Bt la dottoressa Gianna Miccoli e le tecniche della prevenzione Silvia Losciale e Annamaria Preziosa che stanno lavorando in collaborazione con i Carabinieri. Sono in corso le indagini: l'uomo non era solo ma ci sono testimoni. Lavora per una ditta che si occupa di rimozione di amianto. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dell'uomo che è attualmente in sala operatoria.