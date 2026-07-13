Ambulanza 118 Oer Trani
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Politica

FdI Trani: «Bene l'accordo per i medici del 118, ma la Bat resta penalizzata»

Il segretario cittadino Michele Scagliarini chiede più risorse per i pronto soccorso della provincia e l'istituzione della centrale operativa del 118 a Trani

Trani - lunedì 13 luglio 2026 10.38
"Accogliamo positivamente la sottoscrizione dell'accordo integrativo destinato ai medici del 118, un provvedimento che riconosce finalmente il valore, la professionalità e la delicatezza del lavoro svolto quotidianamente da questi operatori sanitari. Tuttavia, è necessario evitare di confondere un risultato importante con la soluzione definitiva dei problemi che da troppo tempo interessano il sistema dell'emergenza-urgenza nella BAT".
A dichiararlo è Michele Scagliarini, segretario cittadino di Fratelli d'Italia Trani, che interviene sul tema dell'assistenza sanitaria e delle criticità ancora irrisolte nella provincia.
"Con il massimo rispetto per il ruolo di chiunque abbia contribuito a raggiungere questo obiettivo – prosegue Scagliarini – appare difficile pensare che sia stato necessario l'intervento del segretario cittadino del Partito Democratico di Trani per risolvere una problematica atavica che riguardava l'intera regione Puglia e che si trascinava da tempo".
"L'accordo raggiunto – sottolinea il segretario cittadino di FdI – rappresenta un riconoscimento doveroso nei confronti dei medici del 118, ma non risolve le criticità strutturali della BAT e non migliora in maniera significativa l'organizzazione dell'emergenza sul nostro territorio, che continua a scontare ritardi e carenze rispetto ad altre province pugliesi".
Scagliarini richiama poi l'attenzione sulle risorse destinate al potenziamento dei pronto soccorso: "Nei mesi scorsi sono stati stanziati 25 milioni di euro per rafforzare i pronto soccorso pugliesi, ma la BAT è stata l'unica provincia a non ricevere alcun contributo. Un dato che dimostra ancora una volta una scarsa attenzione da parte del governo regionale nei confronti della sesta provincia pugliese e dei suoi cittadini".
"Fratelli d'Italia – ricorda Scagliarini – attraverso il consigliere regionale Andrea Ferri ha più volte evidenziato un'altra grave anomalia: la BAT è l'unica provincia pugliese priva di una propria centrale operativa del 118. Per questo è stata avanzata la proposta di istituire la centrale operativa del 118 della BAT a Trani, una richiesta che ad oggi non ha ancora ricevuto risposte concrete da parte della Regione".
"Se davvero si vuole offrire un contributo concreto al miglioramento dell'emergenza sanitaria nella BAT – conclude il segretario cittadino di Fratelli d'Italia – invitiamo il segretario cittadino del PD a chiedere maggiori risorse per i pronto soccorso della nostra provincia e a sostenere la proposta di istituire a Trani la centrale operativa del 118. Solo attraverso interventi strutturali e non soltanto annunci si potrà garantire ai cittadini un servizio sanitario all'altezza delle esigenze del territorio".
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