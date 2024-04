Raffaele Lavacca: "Con la nuova rampa potrò finalmente entrare da solo a casa mia"

"Avremmo voluto fare prima, allargare la rampa di accesso alla nuova casa di Raffaele Lavacca che gli consentisse di potervi entrare agevolmente e soprattutto in autonomia ma purtroppo i tempi burocratici frenano anche le amministrazioni che vorrebbero essere più celeri nel venire incontro ai cittadini": così Fabrizio Ferrante, nel presentare a Raffaele, che nonostante i generosi contributi della cittadinanza per l'acquisto dei suoi arti artificiali aveva venduto la precedente abitazione per trasferirsi in una più piccola. La strada verso la autonomia di Raffaele, che ha perso gli arti a causa di una malattia, continua con tanti sacrifici e tanta voglia di vivere e dimostrare che la vita continua anche quando sembra di averti tradito.