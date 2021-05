Asd Oltresport: "Grazie a tutti!"

"Sono io, siamo noi a dovervi ringraziare per la carica di positività che trasmettete"! È la prima risposta alla bellissima lettera di ringraziamento postata sulla pagina di ASD Powerchair sport da parte di Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione da sempre vicino allo straordinario cammino dei nostri atleti in carrozzella.È un elenco lunghissimo completato con un "a tutti voi" finale, laddove col cuore veramente tutta l'Italia ha partecipato con trepidazione alle ricerche del furgone scomparso la sera prima della partenza per il raduno della Nazionale; e ovviamente in particolare i cittadini di Trani.Le parole del vicepresidente Piemontese danno il senso della preziosità che una squadra e una azione come quella della Powerchair Sport offrono a ognuno di noi, come esempio di quanto con coraggio tenacia e passione possano essere scavalcate anche le difficoltà all'apparenza più insormontabili.La riportiamo integralmente."Dopo aver vissuto giorni colmi di emozioni contrastanti ed essere riusciti nonostante le avversità a realizzare il nostro viaggio a Jesolo, non possiamo fare a meno, oggi di spendere qualche riga per tutti Voi.Il danno emotivo e materiale che la notte del 12 maggio ha investito la nostra associazione, causato da un vile gesto di malfattori abietti, non ha in nessun modo intaccato il nostro saper guardare al prossimo con le stesse speranze di sempre, anzi, ci ha permesso di ricordare come nonostante le brutte notizie che spesso vengono diffuse, ci sia invece tanta gente onesta, ricca di sana moralità e coscienza.Cogliamo quindi l'occasione per ringraziare pubblicamente tutti voi per la grande solidarietà e il grande senso civico dimostratoci, che non ci ha lasciati mai soli.Ringraziamo la Regione Puglia con il nostro presidente Michele Emiliano, e vice presidente Raffaele Piemontese, la Regione del Veneto con il presidente Luca Zaia, il nostro Sindaco Amedeo Bottaro, i vari sindaci delle città pugliesi, Famiglie SMA nella figura di Anita-gaga Pallara, la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport nella figura di Andrea Piccillo, il Comitato Italiano Paralimpico nella figura di Luca Pancalli, le forze dell'ordine in particolar modo l'Arma dei Carabinieri che hanno reso possibile il ritrovamento del nostro furgone, l'onorevole Giusy Versace, l'imprenditore Lapo Elkann, l' attore Luca Medici in arte Checco Zalone, i media e tutti, ma proprio tutti Voi, a cui dedichiamo queste righe affinché questo messaggio e la nostra esperienza possano costituire in questa società un esempio e modello di vita per tutti .Ognuno di Voi è riuscito a rendere speciale ogni giorno passato a #Jesolo con I nostri atleti e nelle nostre vittorie è racchiuso tutto il vostro affetto e i colori della Nazionale Italiana.Grazie a tutti. <3#OltreiLimiti #OltreSport #OLTRE