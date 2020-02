Progetti di vita indipendente, abilitazione telematica per associazioni di volontariato e Aps territoriali

L'Ufficio di Piano rende noto che, a seguito di approvazione dell'avviso pubblico regionale (PRO.V.I. e PRO.V.I. DOPO DI NOI L.n. 112/2016), la Regione con D.D. 86 del 07/02/2020 ha approvato un nuovo avviso pubblico finalizzato all'abilitazione delle associazioni di volontariato o le associazioni di Promozione sociale territoriale per la costruzione dei Progetti di vita indipendente. L'obiettivo è quello di favorire il potenziamento di una rete territoriale regionale qualificata e differenziata di associazioni per l'affiancamento e il supporto alle persone con disabilità che rispettino i requisiti richiesti dal bando regionale per l'accesso al progetto.Possono presentare la manifestazione di interesse le associazioni che abbiano come requisiti specifici:associazioni che abbiano come finalità e attività principale il supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie;regolare iscrizione nel Registro regionale delle O.d.V. o registro regionale delle A.P.S.;associazioni aventi sede operativa sul territorio da almeno un anno;aver adempiuto l'aggiornato del bilancio sociale ai sensi degli artt. 2-3 Legge Regionale 16 marzo 1994 n. 11.La manifestazione di interesse deve essere compilata esclusivamente on-line sul portale http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it – "PROCEDURE TELEMATICHE – Accreditamento".a partire dalle ore 12,00 del 02 marzo 2020.La presentazione dell'istanza prevede obbligatoriamente:credenziali SPID – Sistema di Identità Digitale – Livello 2 del Legale rappresentante dell'Associazione;una casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al rappresentante legale dell'Associazione, ovvero alla associazione stessa;firma digitale del Legale Rappresentante.