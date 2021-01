Proseguono i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con la realizzazione di appositi scivoli sui marciapiedi anche del centro cittadino, dove sono ancora presenti ostacoli ai percorsi delle persone con disabilità.Dopo gli interventi nella zona di via della Crociate, in queste ore si lavora invece in piazza Plebiscito, con la realizzazione di numerosi raccordi pedonali: l'intero progetto, come spiegato qualche giorno fa dall'assessorato ai Lavori Pubblici, prevede la realizzazione di ben 40 scivoli in diverse zone della città.I lavori sono a cura della ditta DSPA Srl, e dureranno orientativamente 30 giorni lavorativiNei giorni scorsi l'assessore Fabrizio ferrante aveva incontrato anche le associazioni cittadine del settore, invitandole anche alla collaborazione per un aggiornamento delle attività di mappatura ed eliminazione delle barriere architettoniche.