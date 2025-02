In fase di realizzazione altre centro rampe sul territorio di Trani

Come anticipato nello scorso mese di gennaio, sono iniziati i lavori finalizzati all'abbattimento di barriere architettoniche in città. In questi giorni si stanno realizzando ulteriori 100 rampe, sulla scorta di quanto previsto nel Peba (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche).L'intervento sta riguardando la creazione di percorsi utili per il raggiungimento di edifici di pubblico interesse, in primis le scuole, o centri di aggregazione come le strutture sportive, e, ancora, per collegare strade completamente prive di rampe con altre dotate, in modo tale da creare dei percorsi completi.Nel dettaglio, l'intervento si presenta molto articolato ed esteso su tutto il territorio. Si stanno realizzando rampe in via Grecia e via Austria (in direzione della scuola Cezza), in viale Russia (da via Cecoslovacchia a via Superga), in corso Imbriani (da via Andria a via Spagna), su corso Vittorio Emanuele (angolo via Maiorano, via Fiume, via Palagano e via Fusco), in via Marsala (angolo via Amedeo, via Stendrardi e via Umberto), in via Pozzopiano (da corso don Sturzo a via Malcangi), nei pressi della scuola Fabiano (via Tolomeo), in via Superga e via Annibale Maria di Francia, nei pressi della scuola del III Circolo di via Stendardi, in via Fusco (dal corso verso Palazzo di Città), in via Togliatti.Si registra in questa tranche di interventi il supporto dell'Osservatorio comunale, le cui segnalazioni sono all'origine delle rampe in fase di realizzazione in piazza Cesare Battisti, su piazza Tiepolo e piazzale Marinai d'Italia (tra cui quelle di collegamento all'aiuola centrale), in piazza XX settembre ed in via Giustina Rocca (da via Palagano a via Calatafimi). "Con grande soddisfazione - commenta Rosanna Nenna, promotore di accessibilità dell'OCABA - annunciamo l'inizio dei lavori di questo nuovo intervento sul territorio comunale, un passo concreto verso una città sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti i cittadini. L'abbattimento delle barriere architettoniche non è solo una questione di infrastrutture, ma un impegno etico e sociale che riguarda l'intera comunità. Questo intervento rappresenta il frutto di un lavoro condiviso tra l'Osservatorio Comunale per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche, l'Amministrazione Comunale e tutti coloro che quotidianamente si battono per una città accessibile. Continueremo a vigilare affinché le opere siano realizzate nel pieno rispetto degli standard di funzionalità, garantendo un impatto positivo e duraturo per la nostra comunità. Ringrazio l'Amministrazione per la sensibilità dimostrata su questo tema e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo importante passo avanti. Il nostro impegno non si ferma qui: l'accessibilità deve essere una priorità costante affinché Trani possa diventare un modello di inclusione e vivibilità per tutti".I lavori sono monitorati dal vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante: "Questo intervento non è solo un'operazione infrastrutturale - spiega - ma un atto di civiltà che mira a garantire pari opportunità di mobilità per tutti i cittadini, senza distinzioni. L'abbattimento delle barriere architettoniche rappresenta da sempre una priorità per questa Amministrazione, che ha scelto, con cadenza periodica, di investire con convinzione su progetti capaci di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, degli anziani, delle famiglie con bambini e di chiunque possa incontrare difficoltà negli spostamenti. Vogliamo una città che sia davvero di tutti e per tutti. Grazie al lavoro congiunto con l'OCABA ed alla collaborazione con i tecnici e le associazioni di riferimento, stiamo portando avanti un piano concreto e mirato. Ringrazio tutti coloro che stanno contribuendo alla realizzazione di questo progetto, l'assessore Alessandra Rondinone che riveste il ruolo di presidente dell'OCABA, e rivolgo un appello alla cittadinanza affinché ognuno faccia la propria parte nel rispettare e valorizzare le opere che si stanno eseguendo, perché una città più accessibile è una città migliore per tutti".