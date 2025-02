Nuovi scivoli per disabili a Trani, Nenna (Ocaba): «Lavoriamo per una città a misura di tutti»

Quella appena trascorsa è stata una settimana ricca di attività per Rosanna Nenna, presidente dell'Osservatorio Comunale Barriere Architettoniche (O.C.A.B.A.) di Trani, che ha seguito personalmente l'inizio dei lavori per la realizzazione delle prime nuove rampe sui marciapiedi della città.Questi interventi sono stati deliberati e programmati dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con gli Assessori LL.PP e Ocaba. Alcune delle rampe sono state segnalate proprio dall'Osservatorio, a dimostrazione di un continuo impegno per migliorare l'accessibilità e abbattere le barriere architettoniche che ancora ostacolano la mobilità di persone con difficoltà motorie.Rosanna Nenna ha sottolineato l'importanza del controllo e della supervisione diretta, sottolineando che "solo chi vive quotidianamente i disagi derivanti dallo spostarsi con una carrozzella può davvero apprezzare i miglioramenti ottenuti nel rendere la città più accessibile."Durante la sua attività di monitoraggio, sono emerse alcune criticità che sono state prontamente segnalate all'Assessore competente, al fine di garantire che i lavori siano eseguiti correttamente e in tempi rapidi.Nel frattempo, all'interno dell'O.C.A.B.A., è stata redatta una "short-list" di nuovi scivoli da realizzare, definiti "necessari e urgenti". Questo elenco è già stato protocollato presso l'Amministrazione comunale, ed è frutto della partecipazione attiva di molti cittadini, che hanno avanzato le loro proposte anche tramite la mail istituzionale dell'Osservatorio. Tutte le segnalazioni sono state vagliate tenendo come riferimento il PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche), con l'obiettivo di favorire una mobilità senza ostacoli.Tra le proposte avanzate durante le riunioni con le associazioni cittadine aderenti all'O.C.A.B.A., è emerso anche un progetto importante che prevede la creazione di un percorso accessibile che collega la stazione ferroviaria al centro storico di Trani. Questo percorso, che si concentra in un'area ad alta concentrazione di strutture turistiche, sarà concepito per essere "accessibile a tutti", includendo anche disabili con difficoltà sensoriali, ovvero persone con problematiche legate alla vista e all'udito."Per 'accessibile' intendiamo un percorso che può essere utilizzato da chiunque, senza distinzione di abilità fisiche o sensoriali. Il nostro obiettivo è fare in modo che la città sia davvero a misura di tutti," ha dichiarato Rosanna Nenna.L'O.C.A.B.A. rimane un gruppo sempre aperto a nuovi membri. Chiunque sia interessato a contribuire al miglioramento della città può iscriversi, inviando una mail all'indirizzo promotore.ocaba@gmail.com, indicando il nome del referente e del suo vice, e allegando una copia dello statuto dell'associazione."Grazie a tutti per l'attenzione e il supporto," ha concluso Rosanna Nenna, ricordando l'importanza della collaborazione per una Trani più inclusiva e accessibile.