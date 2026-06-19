Trani, Roberto Gargiuolo inaugura la segreteria in Largo Francia: «Portiamo l'ascolto dove la politica ha dimenticato di guardare»

Un presidio permanente per l'ascolto dei cittadini che superi la logica temporale delle scadenze elettorali. Con questo spirito, neo eletto in Consiglio comunale e risultato il candidato più suffragato all'interno della lista di, ha ufficialmente inaugurato la propria segreteria politica a Trani, in Largo Giacinto Francia.La scelta della localizzazione non è apparsa casuale: l'ufficio sorge infatti in un'area nevralgica della città, storicamente segnata da istanze sociali ed economiche impellenti, a breve distanza da zone come via Anna Maria Teresa Stella, spesso al centro del dibattito locale per lo stato di parziale isolamento rispetto ai circuiti principali della programmazione urbana.All'evento inaugurale si è registrata una significativa partecipazione di pubblico, composta in larga parte dai residenti del quartiere, affiancati da sostenitori ed esponenti istituzionali del partito della destra, tra cui spicca la presenza dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia:«Ho voluto questa iniziativa in una zona legata alla mia infanzia, territori che negli ultimi tempi sono stati considerati marginali dalla politica tradizionale», ha spiegato Gargiuolo nel corso della serata. L'esponente di Fratelli d'Italia ha sottolineato come la struttura sia nata su esplicita richiesta del mondo giovanile: «Questa segreteria è pensata soprattutto per i ragazzi, che rappresentano il futuro di Trani. Spesso si assiste a promesse elettorali puntualmente disattese nei quartieri; l'obiettivo qui è invertire la rotta attraverso una presenza quotidiana e operativa».Accanto alle problematiche sociali, il profilo di Gargiuolo resta fortemente ancorato alla sua storia professionale e imprenditoriale. Il consigliere ha ribadito la centralità delle politiche a sostegno del commercio, dell'artigianato e dell'impresa come unica ricetta per arginare l'emigrazione giovanile: «Dobbiamo creare le condizioni affinché le aziende, anche di grandi dimensioni provenienti dal Nord Italia, scelgano Trani come polo d'investimento. C'è un forte interesse verso la nostra città che va intercettato e agevolato dal punto di vista burocratico e amministrativo».Conclusa la tornata delle amministrative, che ha visto la coalizione di centrodestra posizionarsi sui banchi della minoranza, Gargiuolo ha tracciato la linea per la prossima consiliatura, offrendo un'apertura di credito istituzionale all'amministrazione guidata dal sindaco riconfermato: «Faremo un'opposizione rigorosa ma costruttiva. Se l'amministrazione comunale intenderà coinvolgerci su progetti validi e strategici per il bene di Trani, non faremo mancare il nostro contributo e la nostra volontà, nel pieno rispetto del mandato ricevuto dal popolo tranese».