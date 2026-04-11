Medico di base
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Sanità

Salute della donna: nella Bat dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti

Giorni e orari per gli screening

Trani - sabato 11 aprile 2026 7.59
Una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell'11ª Giornata nazionale della salute della donna, l'Asl Bt aderisce all'(H) Open Week sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS. In 253 presidi aderenti al network con il Bollino Rosa, saranno offerti alla popolazione femminile visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi. Tra questi vi sono anche l'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, l'ospedale Dimiccoli di Barletta ed il Bonomo di Andria.
I bollini rosa vengono riconosciuti dopo attenta valutazione da parte di Fondazione Onda su quattro aree di azione che valutano la presenza di specialità cliniche che trattano problematiche di salute tipicamente femminili e trasversali ai due generi che necessitano di percorsi differenziati, tipologia e appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici, offerta di servizi relativi all'accoglienza e livello di preparazione dell'ospedale per la gestione di vittime di violenza fisica e verbale

A seguire il calendario delle iniziative.
1) BISCEGLIE
  • Cardiologia
Visita ecg ed ecocardiografia nelle date 22 e 29 aprile 2026
Iniziativa rivolta alle donne in menopausa con fattori di rischio cardiovascolare (diabete, obesità, ipertensione arteriosa)
Prenotazioni dalle ore 12.00 alle ore 14.00 al numero 080-3363369
Medicina interna nella data del 27 aprile 2026
  • Visita con l'internista ed ecografia addominale
Iniziativa dedicata alle donne in menopausa con obesità
Prenotazioni dalle ore 9.00 alle 12.00 al numero 080-3363329
Endocrinologia nella data del 23 aprile 2026
  • Screening preconcezionale della tiroide in donne con familiarita' per patologia tiroidea
Iniziativa rivolta alle donne in età fertile con familiarità per patologia tiroidea
Prenotazioni dalle ore 8 .00 alle 9.00 e dalle 13.00 alle 14.00 al numero 080-3363356
Ostetricia e ginecologia nella data del 27 aprile 2026
  • Colloquio con il ginecologo
Iniziativa dedicata alle donne in menopausa per la sintomatologia climaterica
Prenotazioni dalle ore 10.00 alle 12.00 al numero 080-3363260

2) BARLETTA
Data: 22/04/2026
  • Tipologia: Counselling gravidico per persone con malattie reumatiche
Orario: 14:00 - 16:00
Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0883577206
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: reumatologia@aslbat.it
Note: L'iniziativa si svolgerà presso il P.O. di Barletta Stanza 21-22-23 Piano terra
Data: 22/04/2026
  • Tipologia: Visita endocrinologica con ECOTiroide
Orario: 09:00 - 12:30
Luogo / Sede: Uoc medicina interna 6° piano Ospedale di Barletta
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: grazia.mascolo@aslbat.it
Data: 22/04/2026
  • Tipologia: Ecografia della tiroide
Orario: 09:00 - 12:30
Luogo / Sede: Uoc medicina interna 6° piano
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: lucia.grimaldi@aslbat.it
Data: 24/04/2026
  • Titolo: "Menopausa: Cosa cambia e come prendersi cura di se"
Orario: 10:00 - 12:00
Luogo / Sede: Polo Universitario P.o. "Mons. Dimiccoli" Barletta
Prenotazione obbligatoria: No
Data: 24/04/2026
  • Titolo: Cuore di donna: conoscere, prevenire, proteggere
Orario: 16:00 - 18:00
Luogo / Sede: Presidio ospedaliero
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: ilaria.ragnatela@aslbat.it
3) ANDRIA
Data: 22/04/2026 - 29/04/2026
  • Tipologia: Visita per donne in menopausa
Orario: 09:00 - 13:00
Orario: 15:00 - 19:00
Luogo / Sede: PO ANDRIA – UOC di Ginecologia ed Ostetricia- Ambulatorio generale 4° piano
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0883 299167 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 dal 13 al 17 aprile 2026.
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