Salute della donna: nella Bat dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti

I bollini rosa vengono riconosciuti dopo attenta valutazione da parte di Fondazione Onda su quattro aree di azione che valutano la presenza di specialità cliniche che trattano problematiche di salute tipicamente femminili e trasversali ai due generi che necessitano di percorsi differenziati, tipologia e appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici, offerta di servizi relativi all'accoglienza e livello di preparazione dell'ospedale per la gestione di vittime di violenza fisica e verbale



A seguire il calendario delle iniziative.

1) BISCEGLIE

Cardiologia

Visita ecg ed ecocardiografia nelle date 22 e 29 aprile 2026

Iniziativa rivolta alle donne in menopausa con fattori di rischio cardiovascolare (diabete, obesità, ipertensione arteriosa)

Prenotazioni dalle ore 12.00 alle ore 14.00 al numero 080-3363369

Medicina interna nella data del 27 aprile 2026

Visita con l'internista ed ecografia addominale

Iniziativa dedicata alle donne in menopausa con obesità

Prenotazioni dalle ore 9.00 alle 12.00 al numero 080-3363329

Endocrinologia nella data del 23 aprile 2026

Screening preconcezionale della tiroide in donne con familiarita' per patologia tiroidea

Iniziativa rivolta alle donne in età fertile con familiarità per patologia tiroidea

Prenotazioni dalle ore 8 .00 alle 9.00 e dalle 13.00 alle 14.00 al numero 080-3363356

Ostetricia e ginecologia nella data del 27 aprile 2026

Colloquio con il ginecologo

Iniziativa dedicata alle donne in menopausa per la sintomatologia climaterica

Prenotazioni dalle ore 10.00 alle 12.00 al numero 080-3363260



2) BARLETTA

Data: 22/04/2026

Tipologia: Counselling gravidico per persone con malattie reumatiche

Orario: 14:00 - 16:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0883577206

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: reumatologia@aslbat.it

Note: L'iniziativa si svolgerà presso il P.O. di Barletta Stanza 21-22-23 Piano terra

Data: 22/04/2026

Tipologia: Visita endocrinologica con ECOTiroide

Orario: 09:00 - 12:30

Luogo / Sede: Uoc medicina interna 6° piano Ospedale di Barletta

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: grazia.mascolo@aslbat.it

Data: 22/04/2026

Tipologia: Ecografia della tiroide

Orario: 09:00 - 12:30

Luogo / Sede: Uoc medicina interna 6° piano

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: lucia.grimaldi@aslbat.it

Data: 24/04/2026

Titolo: "Menopausa: Cosa cambia e come prendersi cura di se"

Orario: 10:00 - 12:00

Luogo / Sede: Polo Universitario P.o. "Mons. Dimiccoli" Barletta

Prenotazione obbligatoria: No

Data: 24/04/2026

Titolo: Cuore di donna: conoscere, prevenire, proteggere

Orario: 16:00 - 18:00

Luogo / Sede: Presidio ospedaliero

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: ilaria.ragnatela@aslbat.it

3) ANDRIA

Data: 22/04/2026 - 29/04/2026

Tipologia: Visita per donne in menopausa

Orario: 09:00 - 13:00

Orario: 15:00 - 19:00

Luogo / Sede: PO ANDRIA – UOC di Ginecologia ed Ostetricia- Ambulatorio generale 4° piano

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0883 299167 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 dal 13 al 17 aprile 2026.

Una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell'11ª Giornata nazionale della salute della donna, l'Asl Bt aderisce all'(H) Open Week sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS. In 253 presidi aderenti al network con il Bollino Rosa, saranno offerti alla popolazione femminile visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi. Tra questi vi sono anche l'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, l'ospedale Dimiccoli di Barletta ed il Bonomo di Andria.