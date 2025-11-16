Politica
Francesco Spina ed il Ponte Lama: la farsa dei lavori blindati ed il caos quotidiano tra Trani e Bisceglie
Interviene ex Sindaco di Bisceglie che chiede: "La riapertura immediata in attesa dei lavori, denunciando i rischi per l'incolumità pubblica"
Trani - domenica 16 novembre 2025
Dal 27 settembre scorso, il Ponte Lama, l'unica vitale arteria di collegamento diretto tra Trani e Bisceglie, è ostaggio di una chiusura per lavori mai iniziati, trasformando un cantiere annunciato in un paralizzante "buco nero" per la viabilità. La situazione, inasprita da mesi di schermaglie politiche tra i Sindaci Bottaro e Angarano, ha superato la soglia di guardia, penalizzando pesantemente i residenti. I cittadini di Trani che gravitano nell'area del Ponte Lama denunciano di essere diventati residenti di serie B: mancano mezzi pubblici sostitutivi (bus navetta), l'accesso ai mezzi di soccorso (118) verso i presidi ospedalieri è reso più lungo e la viabilità interna è allo stremo.
La Città sotto scacco: blocco e traffico in tilt
Il traffico cittadino è strangolato in punti nevralgici come la Scuola Beltrani, Via Martiri di Palermo e Via Istria, aggravato dalla chiusura del passaggio a livello di Via De Robertis. Si registrano code interminabili che paralizzano gli orari di punta, dalla mattina scolastica al rientro serale. In questo scenario di totale blocco, si registra l'intervento durissimo del consigliere comunale ed ex Sindaco di Bisceglie, Francesco Spina (Segretario Provinciale di Azione), che non usa mezzi termini per denunciare l'irresponsabilità della situazione: «È stato davvero grave ed irresponsabile chiudere l'unica via di passaggio tra Bisceglie e Trani», ha tuonato Spina. «La SS16 bis, già satura per i continui cantieri, sta letteralmente "scoppiando" di traffico». La critica più feroce è rivolta all'immobilismo che ha seguito l'annuncio dei lavori: «La pantomima dell'inaugurazione forzata due mesi fa, per chiare ragioni elettorali e propagandistiche, sta danneggiando le città di Bisceglie e Trani».
Spina denuncia come lo pseudo-cantiere sia rimasto incustodito e abbandonato dal giorno della "ridicola conferenza stampa", trasformandosi in un grave pericolo: «Motoveicoli, bici e monopattini forzano la recinzione e mettono a serio rischio l'incolumità di tante persone».
L'appello finale dell'ex primo cittadino è perentorio: «Si inizino subito i lavori o si ripristini subito il transito! Si riapra il Ponte Lama subito in attesa di completare i provvedimenti burocratici necessari per la cantierizzazione "vera"». La richiesta è quella di anteporre la sicurezza e la dignità dei residenti alle inutili schermaglie politiche.
