Francesco Spina ed il Ponte Lama: la farsa dei lavori blindati ed il caos quotidiano tra Trani e Bisceglie

Dal 27 settembre scorso, il, l'unica vitale arteria di collegamento diretto tra Trani e Bisceglie, è ostaggio di una chiusura per lavori, trasformando un cantiere annunciato in un paralizzante "buco nero" per la viabilità. La situazione, inasprita da mesi di schermaglie politiche tra i, ha superato la soglia di guardia, penalizzando pesantemente i residenti. I cittadini di Trani che gravitano nell'area del Ponte Lama denunciano di essere diventati: mancano mezzi pubblici sostitutivi (bus navetta), l'accesso aiverso i presidi ospedalieri è reso più lungo e la viabilità interna è allo stremo.Il traffico cittadino è strangolato in punti nevralgici come la Scuola Beltrani, Via Martiri di Palermo e Via Istria, aggravato dalla chiusura del passaggio a livello di Via De Robertis. Si registranoche paralizzano gli orari di punta, dalla mattina scolastica al rientro serale. In questo scenario di totale blocco, si registra l'intervento durissimo del consigliere comunale ed ex Sindaco di Bisceglie,(Segretario Provinciale di Azione), che non usa mezzi termini per denunciare l'irresponsabilità della situazione: «È stato davvero grave ed irresponsabile chiudere l'unica via di passaggio tra Bisceglie e Trani», ha tuonato Spina. «La SS16 bis, già satura per i continui cantieri, sta letteralmente "scoppiando" di traffico». La critica più feroce è rivolta all'immobilismo che ha seguito l'annuncio dei lavori: «La pantomima dell'inaugurazione forzata due mesi fa, per chiare ragioni elettorali e propagandistiche, sta danneggiando le città di Bisceglie e Trani».Spina denuncia come lo pseudo-cantiere sia rimastodal giorno della "ridicola conferenza stampa", trasformandosi in un grave pericolo: «Motoveicoli, bici e monopattinie mettono a serio rischio l'incolumità di tante persone».L'appello finale dell'ex primo cittadino è perentorio: «Si inizino subito i lavori o si ripristini subito il transito! Si riapra il Ponte Lama subito in attesa di completare i provvedimenti burocratici necessari per la cantierizzazione "vera". La richiesta è quella di anteporre la sicurezza e la dignità dei residenti alle inutili schermaglie politiche.