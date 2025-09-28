Ponte Lama, il patto di Bottaro: "Un'ambulanza in più per Trani, ma zero giorni di ritardo sui lavori"

La chiusura del Ponte Lama, per consentire lavori di ammodernamento a messa in sicurezza da parte del comune di Bisceglie, da un lato ci conforta (perché l'intervento era necessario) e da un lato ci preoccupa. Siamo ben consapevoli che questa interruzione comporterà un aggravio concreto nella vita quotidiana di molti: ritardi, deviazioni, disagi nel raggiungere il lavoro o i servizi e un carico maggiore sul traffico che attraverserà percorsi alternativi. Ho preteso ed ottenuto che durante tutto il periodo di chiusura del ponte Lama il nostro Punto di Primo Intervento sia dotato di un'ulteriore ambulanza visti i tempi più lunghi per raggiungere il Pronto Soccorso di Bisceglie. Se da una parte chiediamo fin d'ora la comprensione dei cittadini per i disagi che inevitabilmente seguiranno, dall'altra pretendo un patto: che tutti i soggetto coinvolti lavorino con determinazione — Comune di Bisceglie, impresa appaltatrice, direttore dei lavori, ufficio tecnico del Comune di Bisceglie — perché i tempi di realizzazione vengano rispettati, senza ritardi. Non è solo una questione tecnica: ogni giorno di ritardo è un giorno in più di difficoltà reale. E saremo pronti a fare la nostra parte, rinforzando il trasporto pubblico locale, se dovesse occorrere.

Si fa interprete delle preoccupazioni e delle difficoltà reali che la comunità tranese si appresta ad affrontare, il sindaco, con un post sui social interviene sulla questione della chiusura del. Per almeno 20 mesi, l'infrastruttura che collega Trani e Bisceglie sarà chiusa al traffico per consentire un imponente intervento di "messa in sicurezza" e "implementazione", che prevederà la realizzazione di due corsie di viaggio e un percorso ciclopedonale. Un'opera necessaria, ma che avrà un impatto durissimo sulla quotidianità dei cittadini."Siamo ben consapevoli che questa interruzione comporterà un aggravio concreto nella vita di molti: ritardi, deviazioni, disagi nel raggiungere il lavoro o i servizi", scrive il Sindaco, mostrando di condividere pienamente i timori dei suoi concittadini. Proprio per mitigare uno dei rischi più gravi, quello sanitario,: "Ho preteso ed ottenuto che durante tutto il periodo di chiusura del ponte Lama il nostro Punto di Primo Intervento sia dotato di un'ulteriore ambulanza, visti i tempi più lunghi per raggiungere il Pronto Soccorso di Bisceglie".Ma il cuore del messaggio del Sindaco è un vero e proprio "patto" proposto con la massima determinazione a tutte le parti coinvolte nel cantiere, gestito dal Comune di Bisceglie. "Se da una parte chiediamo fin d'ora la comprensione dei cittadini per i disagi", afferma, "dall'altra pretendo che tutti i soggetti coinvolti lavorino perché i tempi di realizzazione vengano rispettati, senza ritardi". Un monito chiaro all'impresa appaltatrice e agli uffici tecnici competenti, perché, come sottolinea il Sindaco, "non è solo una questione tecnica: ogni giorno di ritardo è un giorno in più di difficoltà reale".Un'amministrazione, dunque, che si mostra vigile e pronta a fare la sua parte, anche "rinforzando il trasporto pubblico locale, se dovesse occorrere", ma che allo stesso tempo si pone come garante inflessibile degli interessi dei tranesi, chiedendo efficienza e rispetto a tutela di tutta la comunità.Questo il testo del post social del sindaco di Trani Amedeo Bottaro: