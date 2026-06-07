Ballottaggio amministrative 2026, dati affluenza: alle 19 ha votato il 25.69% di elettori

Dati affluenza - Rilevazione ore 19.00: 25.69%

Proseguono le operazioni di voto avviate questa mattina alle ore 7 per l'elezione del nuovo sindaco di Trani. I seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di questa sera. Sarà possibile votare anche domani, lunedì 8 giugno, dalle ore 7:00 fino a chiusura delle urne alle ore 15:00.I cittadini tranesi sono chiamati alle urne per il turno di ballottaggio che decreterà il nuovo sindaco della città tra Marco Galiano espressione del centrosinistra e Angelo Guarriello espressione del centrodestra. Sono chiamati al voto 49.979 persone.Nel 2012 il dato dell'affluenza del ballottaggio alle ore 19 fu di 27,47% (12958 votanti) mentre nel 2015 fu di 24.80% (11849 votanti).