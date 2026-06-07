Trani al bivio: la sfida tra Galiano e Guarriello e lo spettro dell'astensionismo

Trani al bivio: la sfida tra Galiano e Guarriello e lo spettro dell'astensionismoSi avvia alla conclusione la prima giornata di voto per il ballottaggio che deciderà la guida della città di Trani per il quinquennio 2026-2031. Una domenica elettorale caratterizzata da toni distesi ma determinati da parte dei due sfidanti, Marco Galiano per il centrosinistra e Angelo Guarriello per il centrodestra, sui quali grava però l'ombra pesante di un dato parziale sull'affluenza che non può essere ignorato.Alle ore 19:00, infatti, solo il 25,69% degli aventi diritto si è recato alle urne. Un dato parziale indubbiamente basso, ci si aspettava di più, specchio di una stanchezza elettorale o di un distacco tipico dei secondi turni, che trasforma queste ultime ore di voto in una vera e propria rincorsa all'elettore.Due stili, un unico obiettivo: l'analisi dei post socialEntrambi i candidati hanno votato nella mattinata, affidando a Facebook le proprie riflessioni. Sebbene l'obiettivo sia lo stesso — mobilitare un elettorato che sembra preferire il mare o il disimpegno alla cabina elettorale — le strategie comunicative e le sfumature emotive utilizzate sono sensibilmente diverse.Marco Galiano (Centrosinistra): L'appello alla responsabilità civileIl post di Galiano punta tutto sul concetto di partecipazione come scudo e difesa. Il suo testo adotta un tono più politico e serrato, quasi a voler scuotere l'elettore dal torpore dell'astensionismo:"Amare la nostra città significa difenderla... Non possiamo permettere che pochi decidano per il domani di tutti noi."Galiano individua nel non-voto il rischio di rimanere "succubi" delle decisioni altrui. Il suo è un invito pragmatico e d'impatto: la democrazia richiede presenza, e la "nuova rotta" si traccia solo riempiendo le urne. Un messaggio che sembra voler intercettare proprio quella fetta di elettori delusi o indecisi (inclusi i sostenitori delle liste civiche escluse al primo turno) per spingerli al riscatto civico.Angelo Guarriello (Centrodestra): Il racconto emotivo e la gratitudineDi tutt'altro tenore è la riflessione di Guarriello, che sceglie la via dell'empatia e del legame sentimentale con il territorio. Il candidato di centrodestra si concentra sul percorso umano di questi mesi:"Oggi ho votato con il cuore colmo di gratitudine... con l'amore che da sempre mi lega a questa città, attendo questo momento insieme a voi."Guarriello dipinge una Trani straordinaria, affettuosa e vogliosa di costruire. Il richiamo alla mobilitazione è più morbido, racchiuso nello slogan finale "Perché Trani merita di più", che funge da promessa di cambiamento senza però assumere i toni sferzanti del rivale. La sua strategia punta a consolidare il forte legame identitario instaurato con la propria coalizione e con i cittadini incontrati durante la campagna elettorale.Il fattore tempo: c'è ancora spazio per i ritardatariNonostante il preoccupante 20% registrato alle 19:00, la partita per la poltrona di Sindaco è tutt'altro che chiusa e i giochi si decideranno anche sulla capacità dei comitati elettorali di intercettare i flussi dell'ultimo minuto. I cittadini di Trani hanno ancora due ampie finestre temporali per esprimere la propria preferenza e invertire la tendenza dell'astensionismo:Oggi, domenica 7 giugno: i seggi resteranno aperti fino alle 23:00.Domani, lunedì 8 giugno: le urne riapriranno la mattina per un'ultima sessione dalle 07:00 alle 15:00, ora in cui inizierà ufficialmente lo spoglio.Resta da capire se i messaggi social dei due sfidanti — la chiamata alle armi civiche di Galiano o l'abbraccio emotivo di Guarriello — riusciranno a convincere i tranesi a dedicare pochi minuti del proprio tempo per decidere il futuro della città. La parola, mai come ora, spetta a chi deciderà di non rimanere a guardare.