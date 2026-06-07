Ballottaggio amministrative 2026, dati affluenza: alle 23 ha votato il 37.53 % degli elettori

Dati affluenza - Rilevazione ore 23.00: 37.53% (18.758 / 49.979)



Si chiudono per oggi le operazioni di voto avviate questa mattina alle ore 7 per l'elezione del nuovo sindaco di Trani. Sarà possibile votare anche domani, lunedì 8 giugno, dalle ore 7:00 fino a chiusura delle urne alle ore 15:00.I cittadini tranesi sono chiamati alle urne per il turno di ballottaggio che decreterà il nuovo sindaco della città tra Marco Galiano espressione del centrosinistra e Angelo Guarriello espressione del centrodestra. Sono chiamati al voto 49.979 persone.Nel 2012 il dato dell'affluenza del ballottaggio alle ore 23 fu di 37.66% (17.766 votanti), mentre nel 2015 fu di 37.69% (18.011 votanti).