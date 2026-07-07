Palazzo Beltrani 2009-2036: la vita di un palazzo che ha imparato a cambiare pelle

Il 30 dicembre 2009 Palazzo Beltrani apriva al pubblico. Una ex dimora nobiliare nel borgo antico che diventava "complesso museale". Nessuno immaginava che 17 anni dopo quel palazzo avrebbe raccontato, meglio di un saggio, come sono cambiati i musei in Italia.Oggi è il Palazzo delle Arti Beltrani. Fino al 2036 sarà gestito da un privato. Nel mezzo c'è la storia di una città, di una collezione e di tre persone che hanno segnato tre anime diverse: Lucia Rosa Pastore, Alessia Venditti e Niki Battaglia.L'inaugurazione coincide con la nascita della Pinacoteca "Ivo Scaringi". La famiglia dona la collezione al Comune. Al secondo piano arrivano i quadri dell'artista tranese, a cui si aggiungono opere di Antonio Piccinni, la collezione "Michele Ladogana" e autori del Sud Italia dell'Ottocento e del Novecento. Al piano terra e al primo piano si pensa a mostre temporanee. C'è anche una biblioteca specializzata.La gestione è interamente pubblica. Il Palazzo dipende dall'Ufficio Tecnico del Comune di Trani. Ed è lì che lavora Lucia Rosa Pastore, storica dell'arte e impiegata comunale. Il suo ruolo è chiaro: seguire la parte scientifica. Allestimenti, ricerca e rapporto con le opere. In quegli anni è anche Segretario provinciale BAT del Sindacato F.L.P. Beni Culturali.Per gli eventi il Comune si appoggia a collaboratori esterni. Tra questi c'è Niki Battaglia con Madeinpuglia, che si occupa di comunicazione e organizzazione.C'è anche Alessia Venditti, curatrice di fotografia. È lei a firmare in quegli anni diverse mostre di rilievo per il Palazzo. Tra queste spicca la personale di Gianni Berengo Gardin e altre esposizioni dedicate ai grandi nomi della fotografia italiana. Mostre che danno subito prestigio al Palazzo e ne definiscono l'identità: non solo pittura dell'Ottocento, ma anche fotografia d'autore e sguardo contemporaneo.È il modello classico: fondi pubblici, tempi lenti, poche iniziative ma con una solida bussola scientifica e artistica. Un museo che esiste, ma fatica a vivere.Nel 2016 l'amministrazione comunale decide di cambiare. Il Palazzo viene dato in concessione ventennale all'associazione Delle Arti ODV-ETS, guidata da Niki Battaglia. Cambia il nome: diventa Palazzo delle Arti Beltrani. Cambia anche la filosofia: da contenitore di opere a contenitore di pubblico. Il contratto dura fino al 2036. Vent'anni per trasformare un palazzo in un'impresa culturale.Con Delle Arti il Palazzo impara a fare i conti. E a fare numeri. Il piano terra e il primo piano diventano una macchina da eventi: mostre internazionali, concerti, teatro e rassegne. La corte si riempie. Nel 2025 si festeggia la decima stagione artistica con 439 artisti provenienti da 13 Paesi e 16.215 ingressi nell'arco dell'anno.Tra gli appuntamenti di punta c'è "Teatro a Corte – Premio nazionale Giovanni Macchia", prodotto dalla stessa Delle Arti.La fotografia resta centrale. L'eredità delle mostre curate da Alessia Venditti viene raccolta e ampliata. Il Palazzo continua a ospitare grandi autori, mantenendo quel filo che lega Beltrani alla fotografia d'autore. La Pinacoteca Scaringi resta dov'è, al secondo piano, di proprietà del Comune, ma senza più una figura pubblica incaricata di raccontarla e studiarla.Intanto Lucia Rosa Pastore cambia strada. Tra il 2014 e il 2016 lascia l'Ufficio Tecnico di Trani e passa alla Città Metropolitana di Bari. Nel 2016 presenta un suo libro al Museo Civico. Nel 2023 cura la mostra dedicata ad Antonio Piccinni alla Pinacoteca Metropolitana "Corrado Giaquinto". Nel 2025 entra nel Comitato Scientifico della stessa Pinacoteca.Le tre strade si dividono: la storica dell'arte approda al museo pubblico di Bari, la curatrice di fotografia prosegue il proprio percorso professionale, il manager resta alla guida del Palazzo di Trani.Con la gestione Delle Arti, Beltrani ha guadagnato ossigeno. Senza un soggetto privato disposto a investire e rischiare, probabilmente oggi sarebbe aperto solo su appuntamento. Invece è diventato un brand culturale. Porta visitatori, genera indotto e contribuisce a inserire Trani nelle principali mappe culturali della Puglia.Un palazzo ottocentesco con una pinacoteca permanente rischia di appiattirsi se la collezione diventa solo lo sfondo degli eventi. Senza una direzione scientifica stabile, le raccolte permanenti perdono centralità. La fotografia, grazie al lavoro iniziale di Alessia Venditti e alla successiva programmazione di Delle Arti, è l'unico settore che ha mantenuto una continuità qualitativa.È il dilemma che interessa molti musei italiani: meglio un museo poco vitale ma rigoroso, oppure un museo dinamico che rischia di sacrificare la ricerca? Trani ha fatto la sua scelta.La concessione scade nel 2036. Mancano dieci anni. Tre gli scenari possibili:La conferma. Si prosegue con il modello attuale: eventi, sponsor e pubblico.Il modello ibrido. Si introduce una direzione scientifica all'interno della concessione, affiancando la gestione manageriale a curatori e studiosi. Si rilancia la Pinacoteca Scaringi e si consolida il percorso dedicato alla fotografia.La rete. Si costruisce un ponte istituzionale tra Trani e Bari. Figure come Lucia Rosa Pastore e Alessia Venditti, forti della loro esperienza, potrebbero contribuire a collegare Beltrani a progetti regionali, prestiti e mostre condivise.Dal 2009 al 2036 Palazzo Beltrani rappresenta un interessante caso di studio. Racconta il passaggio dalla gestione pubblica a quella privata. Dallo storico dell'arte che cataloga, alla curatrice che costruisce i contenuti, fino al direttore artistico che anima il calendario.La città ha scelto di far vivere il Palazzo. E ci è riuscita. La sfida del prossimo decennio sarà fare in modo che quel Palazzo, oltre a vivere, continui anche a lasciare un patrimonio culturale fatto di opere studiate, mostre pensate e memoria condivisa.Perché un museo non si misura soltanto dal numero delle persone che entrano. Si misura soprattutto da ciò che rimane dopo che sono uscite.