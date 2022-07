"Oltre la legalità. L'armonia delle regole": incontro con il magistrato Vincenzo Sciascia

Legalità, diritto, giustizia sono concetti da tempo studiati da filosofi e giuristi. Il ragionamento intorno a queste parole, tuttavia, appare piuttosto raro nel dibattito pubblico contemporaneo. Per questo il Settore Giovani dell'Azione Cattolica della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie promuove l'incontro "Oltre la legalità. L'armonia delle regole", che si svolgerà venerdì 22 luglio, alle ore 20, sulla terrazza dello chalet della villa comunale di Trani.Dialogherà con il pubblico il magistrato del Tribunale di Trani Vincenzo Sciascia, che - avvalendosi del riferimento a casi concreti, resi famosi dalla letteratura, dalla storia e dalla cronaca - proverà a illustrare, in un modo fruibile anche a persone non esperte, come legalità, diritto e giustizia possano convivere armonicamente nella contemporaneità."Invitiamo a partecipare soprattutto i più giovani e gli studenti" affermano gli organizzatori. L'evento fa parte del ricco calendario del progetto per scuole e per adulti "Semi di legalità", ideato dal Settore Giovani di Azione Cattolica in occasione dei trent'anni dalle stragi in cui hanno perso la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, col patrocinio della Prefettura Bat, della provincia e dei sette comuni della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. "Semi di legalità" inoltre rientra nelle iniziative che la Prefettura e l'arcidiocesi, in sinergia con le associazioni del territorio, sostengono nell'ambito del patto educativo provinciale.