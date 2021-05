Le misure di rilancio dell'economia, oggi webinar della Scuola Forense Barese

Un ciclo webinar su "Le misure di rilancio dell'economia: aspetti tecnico-legali" è in programma domani, 6 maggio 2021 alle ore 15, dove si parlerà di "Superbonus e Super sismabonus 110%". Introduce e modera il prof. avv. Tommaso di Gioia. Ne discutono il dott. Mario Fucci, l'ing. Saverio Suriano e l'avv. Alessandro Gallucci.Per la partecipazione utilizzare il seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/6388916137440887055.Altro incontro quello in svolgimento il prossimo 13 maggio 2021, sempre alle ore 15. In quest'appuntamento webinar si parlerà dei "Superbonus edilizi". Introduce e modera il prof. avv. Tommaso di Gioia. Ne discutono il dott. Mario Fucci, l'ing. Francesco Zonni e l'avv. Michele Dionigi.Per la partecipazione utilizzare il seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/2122811021670834704.Per la partecipazione a ciascun webinar verranno attribuiti 2 crediti formativi ordinari. La direzione scientifica è curata dal prof. avv. Tommaso di Gioia. Email: scuolaforensebarese@ordineavvocati.bari.it.