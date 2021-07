Rissa a colpi di sedie e sgabelli a Trani: un giovane ferito

E' nata per futili motivi per poi degenerare in calci, pugni e persino lancio di sedie e sgabelli. E' l'ennesimo episodio di violenza che si è consumato a Trani, nella serata di venerdì 30 luglio, in un beach club sul lungomare Cristoforo Colombo: una parola di troppo, complice probabilmente qualche bicchiere di alcol in più e subito due fazioni contrapposte di giovani sono arrivate alle mani.Uno di loro, nel parapiglia generale, è stato colpito violentemente allo stomaco ed è finito a terra privo di sensi e con fuoriuscita di sangue dalla bocca. E' stato pertanto necessario l'intervento del 118 per soccorrerlo e trasportarlo in ospedale.