Aggressione in via Cavour, un ragazzo preso a pugni

Non si conoscono ancora i motivi della violenta aggressione avvenuta questa sera intorno alle 20.30 in via Cavour nei pressi di Piazza Plebiscito. Vittima un giovane tranese che a seguito di alcuni pugni ricevuti in pieno volto, è stato soccorso dapprima da alcuni passanti e portato in un bar della zona e successivamente dagli operatori del 118 giunti sul posto tempestivamente.A provare a ricostruire l'accaduto, invece, ci penseranno gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Trani, chiamati ad intervenire. Sembrerebbe che l'episodio avvenuto questa sera sia scollegato dalle aggressioni avvenute nella giornata di ieri.