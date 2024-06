Lungomare di Trani, una discussione tra ragazzini degenera in minacce e provocazioni 

In un tranquillo venerdì sera, un episodio macchia la calma estiva del lungomare tranese: una lite tra ragazzini degenera in minacce e diverse provocazioni. Sul posto polizia, ambulanza e carabinieri.Da quanto emerge, una donna minacciava due ragazzine ed un ragazzo, spaventati dall'accaduto. Non dovrebbero esserci feriti, ma ancora una volta una lite inutile tra giovani ragazzi e non solo finisce nel caos, ma, per fortuna, nessuno si è fatto male.