Ringhiere sul lungomare, iniziate attività di messa in sicurezza

Sono iniziate questa mattina le attività di messa in sicurezza delle ringhiere sul lungomare: si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria in continuità con quello già realizzato a febbraio del 2023 lungo la salita che conduce al Monastero di Colonna. Gli operai della ditta che si è aggiudicata la gara d'appalto dei lavori (su MePA) hanno iniziato in mattinata le procedure di smontaggio dei 15 moduli che saranno oggetto di sistemazione, divenuta improcrastinabile.L'appalto (da circa 90mila euro) comprende anche il recupero di 9 campate di ringhiere nell'area maggiormente attrattiva del centro storico, ossia quella di passaggio tra piazza Duomo e piazza Re Manfredi. Si attende soltanto il parere della Soprintendenza prima di poter procedere.A dare notizia dei lavori, il vice sindaco Fabrizio Ferrante che ha comunicato anche per l'inizio della prossima settimana i lavori di spianatura delle creste formatesi lungo le spiagge in ciottoli del lungomare tranese.