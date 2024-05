Un fiume di gente verso il mare: tutti pronti per le Frecce Tricolori a Trani

Lo spettacolo sta per cominciare e a piedi, in bici, monopattino la costa si va popolando sempre più

È come l'estuario di un fiume verso il mare: stanno arrivando da ovunque, tante strade, tanti mezzi, a piedi o su due ruote, in carrozzini e carrozzelle, con la famiglia, in compagnia di amici, anche da soli, tutti verso una grande festa. Sta succedendo da questa mattina e sempre di più dopo il pranzo domenicale, anche se molti hanno scelto di venire a Trani al ristorante o di portare un panino sulla spiaggia. L'attesa per lo spettacolo cresce a ogni minuto che passa e la cosa bella e vedere il volto di tutti, grandi, bambini, anziani, con un'unica espressione sorridente. L'attesa sta per finire, manca pochissimo...