Pasquetta Street: il 21 aprile a Trani una giornata di musica, cibo e sport sul lungomare

Il Lungomare Cristoforo Colombo di Trani si prepara ad accogliere l'evento "Pasquetta Street", un'iniziativa in collaborazione con il Comune di Trani che animerà la città nella giornata di lunedì 21 aprile 2025. L'evento, completamente gratuito, offrirà un'esperienza unica all'insegna del divertimento, della musica, dello sport e del buon cibo.Dalle ore 10:00 alle 22:00, il lungomare sarà animato da stand gastronomici con una vasta selezione di specialità di street food, accompagnate da un'ampia offerta di drink & beverage per soddisfare tutti i gusti.Il pomeriggio sarà all'insegna della musica dal vivo con una line-up d'eccezione e la presentazione di Angela Molinari: a partire dalle 12:00 si alterneranno sul palco Sabino Terrone, Grooniverse, Gli Zii di Milano, La Billie Hard Band, Misgaduo, Mario Grilli e Dodo Pinto, per una colonna sonora coinvolgente che accompagnerà l'intera giornata.Non mancherà lo sport, con aree dedicate per partite di calcio, basket e pallavolo, offrendo così a tutti i partecipanti l'opportunità di mettersi in gioco in un'atmosfera dinamica e conviviale."Pasquetta Street" si preannuncia come l'appuntamento perfetto per trascorrere la Pasquetta in compagnia, godendo delle bellezze del lungomare di Trani tra musica, sapori e attività all'aria aperta.