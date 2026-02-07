Passeggio di Colonna a Trani: verso la sostituzione delle staccionate in legno

È di questa mattina la segnalazione di un cittadino della presenza di nastro segnaletico a delimitare le staccionate del passeggio del Lungomare tranese, in particolare dalla baia del pescatore fino alla seconda spiaggia.L'amministrazione ha tuttavia precisato che il nastro è stato apposto per via di imminenti lavori di sostituzione completa delle staccionate, ormai deteriorate, che sono già previsti e su cui la Commissione Lavori Pubblici sta già procedendo.Per questo motivo si invitano i cittadini a fare attenzione e a evitare di sporgersi per non incorrere in rischi per la sicurezza propria e degli altri.