Staccionate con nastro segnaletico. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Territorio

Passeggio di Colonna a Trani: verso la sostituzione delle staccionate in legno

Dopo una segnalazione della presenza di nastro segnaletico sulle staccionate arriva la risposta dell’amministrazione

Trani - sabato 7 febbraio 2026 10.41
È di questa mattina la segnalazione di un cittadino della presenza di nastro segnaletico a delimitare le staccionate del passeggio del Lungomare tranese, in particolare dalla baia del pescatore fino alla seconda spiaggia.

L'amministrazione ha tuttavia precisato che il nastro è stato apposto per via di imminenti lavori di sostituzione completa delle staccionate, ormai deteriorate, che sono già previsti e su cui la Commissione Lavori Pubblici sta già procedendo.

Per questo motivo si invitano i cittadini a fare attenzione e a evitare di sporgersi per non incorrere in rischi per la sicurezza propria e degli altri.
  • Lungomare Mongelli
  • Lungomare di Trani
