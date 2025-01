Problemi di sicurezza a Trani tra lido Mongelli e la seconda spiaggia tra terrazze e infrastrutture pericolanti

La segnalazione pervenuta alla redazione è oggettivamente allarmante: la prima riguarda la terrazza che si trova sul prolungamento del lido Mongelli nei pressi della Baia del Guccione, l'area oltre che presentare i segni dell'incuria urbana, rappresenta un pericolo per chiunque, visto che si affaccia a picco sul mare e gli scogli, senza alcuna balaustra che possa renderla più sicura. Il luogo è frequentato soprattutto da persone che fanno attività sportiva e meriterebbe di essere messo in sicurezza.Un ulteriore problema segnalato dagli stessi cittadini è rappresentato dalla struttura che si trova sulla seconda spiaggia, ad oggi il manufatto si presenta in condizioni indecorose e fatiscenti con i i pilastri che la sorreggono arrugginiti, altri che hanno ceduto e sorretti da precari massi. Le segnalazioni attenzionate sono due situazioni di grave noncuranza che, oltre a non rendere una bella immagine della città, mettono seriamente in pericolo la sicurezza dei cittadini.