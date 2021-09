Istituita l'area pedonale sul lungomare Mongelli

E' stata istituita con un' ordinanza dell'area Polizia Locale la zona pedonale sul lungomare Mongelli: lo segnala il consigliere comunale Claudio Biancolillo, sottolineando che finalmente "dopo tante incomprensioni ed errate interpretazioni, è stata formalmente e correttamente istituita l'area pedonale fino al lungomare Sen. Mogelli (intersezione con via Amalfi), ove si istituisce il percorso pedonale".Come si legge nell'ordinanza, la spiegazione: "Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali", ed è dunque evidente che all'interno dell' "Area Pedonale", la circolazione è limitata a particolari utenti o veicoli. In quell'area, tra l'altro "insistono altresì vincoli di tipo naturalistico/ambientali, meritevoli di particolare tutela ed interesse".Nell'ordinanza, fra le motivazioni si legge che " la Città di Trani, con la sua posizione geografica, strategicamente affacciata sul basso mar Adriatico, possiede tratti di costa caratteristici, che vanno dal confine nord con la litoranea di Barletta, fino a sud, con la viciniore Bisceglie; tali litorali costieri, a causa delle loro peculiarità anche naturalistiche, richiedono una particolare attenzione, salvaguardandoli da eventuali comportamenti che non si addicono alla preziosità di tali luoghi. In tale ottica, la località denominata "Seconda Spiaggia" posta sulla costa sud, in virtù della sua bellezza, oggetto di recenti lavori di riqualificazione e valorizzazione, merita in particolar modo tali attenzioni, istituendo, l'Area Pedonale, nel tratto compreso tra il lungomare Sen. Mongelli, all' intersezione con via Amalfi, all' accesso posto sulla ex ss16 Trani-Bisceglie".