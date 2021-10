Il gozzo del lungomare Mongelli pronto a prendere il largo?!

No, non è un peschereccio che sta per prendere il largo dalla costa di Trani: è invece il famoso gozzo posizionato quest'estate a ampliare il tratto del lungomare Mongelli e consentire la passeggiata fino alla seconda spiaggia.È vero, la pioggia di stanotte e stamattina presto è stata notevole e segue quella del giorno precedente.Ma nelle piazze, sui marciapiedi e le strade probabilmente l'acqua non dovrebbe stagnare e prestarsi a battute come quella che ci è pervenuta da più parti ("Ora sappiamo a cosa serve il gozzo"), ma defluire attraverso pendenze e scoli. Oltretutto la foto è stata scattata quando la pioggia aveva cessato di cadere da almeno un paio d'ore.È vero che non è proprio clima da passeggiata, ma probabilmente la situazione che si è verificata potrebbe essere utile per un sopralluogo al fine di evitare non solo che questi problemi si ripetono ma magari che ne creano altri, danneggiando con i ristagni il tratto di lungomare da poco inaugurato.