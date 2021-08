Lido Mongelli e quella brutta schiuma del pomeriggio: quale la causa?

Una schiuma che spesso si trasforma in un'unica grande macchia marroncina, quasi un "blob" galleggiante che impedisce ai bagnanti di entrare in acqua per almeno un paio d'ore galleggiando nella zona a riva della costa davanti a lido Mongelli ma che spesso si sposta fino oltre le Matinelle e anche la zona delle "conche": è il fenomeno che si continua a ripetere anche questa estate quasi tutti i pomeriggi più o meno alla stessa ora, nel primo pomeriggio. La segnalazione in questo caso ci è arrivata dalla community "Trani bene comune" sulla pagina Facebook e la riportiamo integralmente.Il comunicato auspica una serie di controlli circa il fenomeno ."Abbiamo ricevuto questa segnalazione. Pare che la schiuma fotografata nelle acque presso il lido Mongelli compaiano spesso nello stesso punto.Le cause di questo fenomeno andrebbero indagate e per questo l'autrice della segnalazione ha provveduto a denunciare la situazione alla guardia costiera.Anche noi vogliamo lanciare un appello per sollecitare gli opportuni controlli e verifiche al fine di garantire la massima sicurezza dei bagnanti""Trani bene comune" è una community nata da un gruppo di genitori che quasi 10 anni fa si è riunita per affrontare il problema dell'inquinamento del mare a seguito di una serie di episodi di dermatiti impetigine e disturbi gastrointestinali a carico di adulti e bambini presumibilmente imputabili al cattivo stato di salute Marino. Con l'obiettivo di "non essere spettatori di decisioni adottate dall'alto ma un modello di democrazia partecipata".