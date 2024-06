Domani sera al trullo della Baia del Pescatore l'ultimo saluto a Zappanderr

L'annuncio è sulla pagina Instagram gestita dall'amico di Mauro, Zappanderr, che aveva reso il 60enne tranese un personaggio virale sul web con le sue irresistibili esternazioni in dialetto tranese soprattutto dal trullo in riva al mare nella Baia del Pescatore a Trani.Domani alle 16:30 nella chiesa dello Spirito Santo sarà celebrato il funerale di Mauro Palumbo, e, dopo le 20, è previsto un saluto forse come sarebbe piaciuto a lui con tanti amici a fare allegria a fare festa a ridere e scherzare ovviamente accompagnati dalle lacrime che in questo momento solcano il viso di tanti che gli hanno voluto bene per la sua semplicità, simpatia straordinaria, autentica, ma anche quel modo di dire la sua senza peli sulla lingua!