Lega Ambiente conferma le"tre vele" al mare di Trani

Trani a metà, una vela in meno di Bisceglie e una in più di Margherita di Savoia, a pari merito con Barletta. Sicuramente di passi avanti ne sono stati fatti negli anni, ma non può che essere stimolo a rendere non solo Trani un posto migliore per il suo mare, ma l'intero tratto di costa del territorio. Da oltre vent'anni la Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano stimola e orienta le villeggiature di quanti preferiscono scegliere la propria meta estiva all'insegna della responsabilità e della qualità ambientale.Le Vele - da 1 (punteggio minimo) a 5 (punteggio massimo) - sono il vessillo assegnato ai comuni più meritevoli attraverso i dati raccolti da Legambiente. Un simbolo che testimonia non solo la purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale e dei servizi offerti. Un quadro su quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere lungo la nostra penisola per essere all'altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale planetaria.