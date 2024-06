Erba incolta e sporcizia, urgono interventi anche all'ex Spiaggia del Macello

Non ci sono solo le spiagge del lungomare ad essere oggetto di polemica per non essere state spianate in anticipo (come è accaduto invece nella vicina Bisceglie già da maggio), prima dell'avvio della stagione estiva, ma anche quelle della costa nord. È il caso specifico della Spiaggia dell'ex Macello (quella che costeggia l'ex distilleria Angelini) abitualmente frequentata da mamme con bambini e gente anziana. Bene, sono diverse le criticità riscontrate anche qui: a cominciare dall'erba incolta, alta diversi centimetri, ricettacolo di insetti e sporcizia. A ciò si aggiunge l'inciviltà di qualche fruitore che abbandona bottigliette di acqua o posate in plastica dopo aver finito di mangiare: urge quindi un'opera accurata di pulizia. Non da meno è il problema dei ciottoli: anche qui come per lo Scoglio di Frisio o Capo Colonna occorrerebbe spianare periodicamente perché dopo le mareggiate si creano dossi e accumuli di ciottoli che rendono difficile oltre che scomoda la permanenza dei bagnanti: non di rado ci si imbatte in qualche anziano che perde l'equilibrio o deve farsi accompagnare per arrivare al mare. Cosa positiva è che da poco sono stati posizionati dei bidoni per i rifiuti nell'area parcheggio che perlomeno donano un minimo di decoro. In molti, infine, si chiedono se non sia anche giusto asfaltare o perlomeno ricoprire con della brecciolina l'area parcheggio, considerati anche i lavori dei diversi cantieri e quindi il passaggio costante di camion e furgoni che sollevano continuamente terra. Insomma, piccoli ma necessari accorgimenti che se fatti renderebbero questo tratto di costa decisamente più accogliente.