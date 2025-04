Anche la Città di Trani partecipa alla Giornata Regionale della Costa Pugliese

Anche la città di Trani parteciperà al progetto della Regione Puglia "Giornata Regionale della costa Pugliese" che l'Ente ha organizzato in tantissimi Comuni Costieri domenica 6 aprile. Nella città di Trani l'evento sarà a cura dell'associazione "Amici del Mare-Gruppo sub", realtà associativa oramai da anni impegnata con iniziative concrete di sensibilizzazione sulla tutela del mare ed il rispetto dell'ambiente, nonchè in azioni di pulizia dell litorale cittadino.I volontari dell'associazione invitano tutti i cittadini che hanno a cuore la tutela del mare a recarsi domenica 6 aprile in Piazza Re Manfredi a partire alle ore 8,30 per una grande attività collettiva di pulizia del tratto di costa e per momenti di informazione e sensibilizzazione sui temi di salvaguardia del mare.