Trani, Sos da una barca a vela di 14 metri: intervento di soccorso della Capitaneria di Porto

Mare mosso, forte vento e una avaria al motore: molta paura per gli otto occupanti la barca vela di quattordici metri a tre miglia da trani, ma l'intervento di soccorso da parte della Capitaneria di Porto di Barletta ha fatto sì che tutto sia finito bene.Nel pomeriggio di ieri giungeva infatti, alla Sala operativa di Barletta per il tramite della Capitaneria di porto di Bari, la richiesta di soccorso lanciata da un diportista a bordo della sua unità, un'imbarcazione da diporto a vela della lunghezza di 14 metri circa, con a bordo otto persone, tutte italiane, in buone condizioni di salute.Il natante si trovava a circa 3 miglia al largo del porto di Trani, con avaria all'impianto di timoneria ed ai motori. Immediatamente usciva in mare la motovedetta Cp 845, ma si allertavano anche un rimorchiatore ed un peschereccio ormeggiati a Barletta.Nonostante le condizioni metereologiche marine non particolarmente favorevoli, con mare molto mosso e vento forte, la motovedetta riusciva a raggiungere e prestare assistenza all'unità in difficoltà intorno alle 18.Grazie al parziale rispristino del motore dell'imbarcazione in difficoltà, la motovedetta riusciva a scortare l'unità fino all'ormeggio in totale sicurezza nel porto di Trani.