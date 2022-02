Riparati i tombini rotti nel tratto del lungomare Mongelli

Grazie alla segnalazione scritta e sui social del Consigliere Comunale -Capo Gruppo della Lega Gianni Di Leo - sono stati tempestivamente riparati i tombini del tratto del Lungomare Mongelli di recente pavimentazione. Il Consigliere Di Leo ha ringraziato in particolar modo la Polizia locale per la segnalazione all'Area Lavori Pubblici nonché quest'ultima per essersi attivata a rimuovere una insidia o trabocchetto. Ora, ha concluso Di Leo, si spera che vengano portate vie le transenne di pericolo ancora presenti in loco.