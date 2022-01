Aiuole morenti sul lungomare Mongelli, Centrone: «Manca ancora un impianto d'irrigazione»

«Quando ho visto morire gli alberi della villetta di via Andria ho provato a giustificare la mancanza di un impianto di irrigazione, ma è impossibile dare una giustificazione». A parlare è Michele Centrone, consigliere comunale della lista Filiberto Palumbo sindaco.«A distanza di poco tempo sul Lungomare Mongelli si ripete il medesimo errore: ancora una volta non è stato installato un "impianto di irrigazione" per le aiuole.Hanno provato a sopperire a questa mancanza inviando un operatore tutte le mattine a innaffiare manualmente con l'ausilio di tubo e secchi, purtroppo non è stato sufficiente. Ora è tutto in stato di abbandono.Prendiamo atto anche della indecenza degli utenti che hanno distrutti i chiusini poco dopo l'istallazione. E' però ugualmente assurdo transennare i chiusini rotti e lasciarli in tale stato per mesi in un tratto che viene giornalmente utilizzato da chi percorre quel tratto per passeggiate o Jogging.Sarebbe stato più semplice e sicuramente più economico - conclude infine Centrone - sostituire i chiusini al modico costo di 9,00 euro a pezzo piuttosto che continuare a transennare la zona».