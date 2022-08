Operazione salvataggio nei pressi dei frangiflutti alla Seconda Spiaggia

Potrebbe essere il bagnante scomparso in acqua questa mattina nella baia di Colonna l'uomo ritrovato dalla Guardia Costiera nei pressi del frangiflutti della Seconda Spiaggia: in questi minuti si stanno eseguendo accertamenti sulle sue condizioni.Qualche ora fa nelle acque antistanti la baia di Colonna erano cominciate le ricerche di un uomo disperso in mare: secondo il racconto di un bagnante, che trascorreva insieme la mattinata sulla spiaggia, l'uomo si era allontanato per farsi un bagno e non avrebbe fatto più ritorno.Immediato l'allarme, e le ricerche da parte della Guardia Costiera e del personale di soccorso dei lidi della zona.Seguono aggiornamenti.