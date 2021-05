«Manca davvero poco»: il Sindaco dà un'anteprima dei lavori alla Seconda Spiaggia

Social Video 1 minuto Proseguono i lavori di riqualificazione alla Seconda Spiaggia

Appare in ottima forma il sindaco Bottaro dopo il periodo di quarantena causato dal contagio da covid-19 .Nuovamente attivo fisicamente sul territorio cittadino è visibilmente felice di poter annunciare alla cittadinanza dal suo profilo Facebook la dirittura d'arrivo dei lavori di completamento del tratto di costa che consentirà di fruire della seconda spiaggia in totale sicurezza.lI sindaco ha tenuto a registrare il suo intervento alla presenza della delegazione Gal: infatti sono proprio i finanziamenti del GAL che hanno reso possibili i lavori.Bottaro ha specificato che probabilmente sarà necessario per completare i lavori utilizzare fondi di bilancio. Ma per il momento si può dire che questo lavoro sia praticamente concluso, "mancano mancano solo le piante i fiori e soprattutto il gozzo che caratterizzerà questo luogo in omaggio alla vocazione marinara della nostra città".L'ambizione del sindaco è restituire oltre questo altro tratto di costa alla città ulteriori tratti fruibili per la balneazione in sicurezza e benessere.